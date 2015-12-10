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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8641864286438644
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:05

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:Причины были и не раз озвучивались:

Опять же, все эти 1-4, разве что за исключением 3, который достаточно специфичный случай, в разных комбинациях и со своими наработками есть и в других банках.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:08

Re: Приватбанк

  ingtrans написав:а "лайно" почему-то только "зелене"

Я перепрошую, "хештег зеленелайно" був придуманий на цьому форумі не мною. І "нагородили" ним банк за його цілком не адекватну поведінку у конкретній ситуації (якщо цікаво - скористайтесь пошуком - думаю без проблем знайдете про що мова). Ну а я цей хештег просто використовую, бо вважаю його достатньо влучним. Як кажуть "нічого особистого - лише справа" :).
З іншого боку не маю на меті нікого переконати облишити цей банк. Тим більше якщо вас усе влаштовує. Я не ФОП і ніколи ним не був тому не маючи вашого досвіду нічого не можу сказати з цього приводу. Втім як просто фізична особа - я був та є клієнтом кількох десятків банків тому маю з чим порівнювати різні банки, дивлячись зі свого курника. І порівняння на користь привату у мене просто не виходить. А % ставки були просто приведені як набільш наглядний приклад, що є на поверхні. Особисто мене не влаштовує в банку багато різших моментів, тому вимушено використовую його виключно для тразитних цілей (на жаль фінансова грамотність дуже багатьох наших співгромадян обмежена лише наявністю уні та КДВ + умінням скористатись зеленими банкоматом для отримання та терміналом для поповнення готівки).
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:36

Re: Приватбанк

  Alien написав:З іншого боку не маю на меті нікого переконати облишити цей банк.

Да ладно :)
  Alien написав:Думаю міняти щось треба саме вам. Для початку банк для перерахування зп. І чим скоріше тим краще.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:00

Re: Приватбанк

  ingtrans написав:Да ладно :)
Давайте відділяти мух від котлет - то було конкретне повідомлення по конкретній ситуації з конкретною порадою конкретній особі.
А нікого переконувати я не збираюсь - я просто вудила тут роздаю ;). Пам'ятеєте? Хочеш щоб людина була ситою день - накорми її рибою, а щоб усе життя - дай їй вудило та навчи ловити рибу.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:03

  ingtrans написав:Опять же, все эти 1-4, разве что за исключением 3, который достаточно специфичный случай, в разных комбинациях и со своими наработками есть и в других банках.

Озвучьте, пожалуйста, названия банков, в которых практикуют внезапное уменьшение кредитных лимитов - так сказать, для общего развития и чтобы самому не вляпаться...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:12

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:Озвучьте, пожалуйста, названия банков, в которых практикуют внезапное уменьшение кредитных лимитов - так сказать, для общего развития и чтобы самому не вляпаться..

monobank
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:21

ingtrans
Читал давно про единичные уменьшения с предупреждением заранее (в отличие от примата). Это весь список?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:25

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:Читал давно про единичные уменьшения с предупреждением заранее (в отличие от примата). Это весь список?

А я читал о многочисленных уменьшениях.
Это один, которым я лично пользуюсь. О тех, которыми не пользуюсь, читаю мало.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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