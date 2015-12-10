Опять же, все эти 1-4, разве что за исключением 3, который достаточно специфичный случай, в разных комбинациях и со своими наработками есть и в других банках.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:05
Re: Приватбанк
Опять же, все эти 1-4, разве что за исключением 3, который достаточно специфичный случай, в разных комбинациях и со своими наработками есть и в других банках.
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:08
Re: Приватбанк
Я перепрошую, "хештег зеленелайно" був придуманий на цьому форумі не мною. І "нагородили" ним банк за його цілком не адекватну поведінку у конкретній ситуації (якщо цікаво - скористайтесь пошуком - думаю без проблем знайдете про що мова). Ну а я цей хештег просто використовую, бо вважаю його достатньо влучним. Як кажуть "нічого особистого - лише справа" .
З іншого боку не маю на меті нікого переконати облишити цей банк. Тим більше якщо вас усе влаштовує. Я не ФОП і ніколи ним не був тому не маючи вашого досвіду нічого не можу сказати з цього приводу. Втім як просто фізична особа - я був та є клієнтом кількох десятків банків тому маю з чим порівнювати різні банки, дивлячись зі свого курника. І порівняння на користь привату у мене просто не виходить. А % ставки були просто приведені як набільш наглядний приклад, що є на поверхні. Особисто мене не влаштовує в банку багато різших моментів, тому вимушено використовую його виключно для тразитних цілей (на жаль фінансова грамотність дуже багатьох наших співгромадян обмежена лише наявністю уні та КДВ + умінням скористатись зеленими банкоматом для отримання та терміналом для поповнення готівки).
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:36
Re: Приватбанк
Да ладно
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:00
Re: Приватбанк
Давайте відділяти мух від котлет - то було конкретне повідомлення по конкретній ситуації з конкретною порадою конкретній особі.
А нікого переконувати я не збираюсь - я просто вудила тут роздаю . Пам'ятеєте? Хочеш щоб людина була ситою день - накорми її рибою, а щоб усе життя - дай їй вудило та навчи ловити рибу.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:03
Озвучьте, пожалуйста, названия банков, в которых практикуют внезапное уменьшение кредитных лимитов - так сказать, для общего развития и чтобы самому не вляпаться...
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:12
Re: Приватбанк
monobank
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:21
ingtrans
Читал давно про единичные уменьшения с предупреждением заранее (в отличие от примата). Это весь список?
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:25
Re: Приватбанк
А я читал о многочисленных уменьшениях.
Это один, которым я лично пользуюсь. О тех, которыми не пользуюсь, читаю мало.
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