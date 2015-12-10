Додано: Сер 05 сер, 2020 13:08

ingtrans написав: а "лайно" почему-то только "зелене" а "лайно" почему-то только "зелене"

Я перепрошую, "хештег зеленелайно" був придуманий на цьому форумі не мною. І "нагородили" ним банк за його цілком не адекватну поведінку у конкретній ситуації (якщо цікаво - скористайтесь пошуком - думаю без проблем знайдете про що мова). Ну а я цей хештег просто використовую, бо вважаю його достатньо влучним. Як кажуть "нічого особистого - лише справа"З іншого боку не маю на меті нікого переконати облишити цей банк. Тим більше якщо вас усе влаштовує. Я не ФОП і ніколи ним не був тому не маючи вашого досвіду нічого не можу сказати з цього приводу. Втім як просто фізична особа - я був та є клієнтом кількох десятків банків тому маю з чим порівнювати різні банки, дивлячись зі свого курника. І порівняння на користь привату у мене просто не виходить. А % ставки були просто приведені як набільш наглядний приклад, що є на поверхні. Особисто мене не влаштовує в банку багато різших моментів, тому вимушено використовую його виключно для тразитних цілей (на жаль фінансова грамотність дуже багатьох наших співгромадян обмежена лише наявністю уні та КДВ + умінням скористатись зеленими банкоматом для отримання та терміналом для поповнення готівки).