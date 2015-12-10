|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:50
Есть много примеров, когда наоборот.
Приват обнулил, Тигипко (и ТАС, и моно) щедро налил
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:11
Re: Приватбанк
Чесно кажучи, також ріже око назва 'зелене .айно', чомусь асоціації з іншим ЗЕленим ) Ну а стосовно оцінки привату та його місця в БСУ, то дуже класно сказав колись один з форумчан (нажаль не пам'ятаю хто саме) - в абсолютній більшості банків є свої плюси та мінуси, то ж для кожної зі своїх цілей обираємо банк (банки) який найбільше підходить для тих чи інших цілей. Для себе особисто приват юзаю як:
1) безкоштовний транзитник( в конкорд та пумб)
2) сервис 'сплата частинами', як напевно найоптимальтніші умови( принаймні по довжині строку погашення) в сегменті розстрочок від банків
3) може хтось і не повірить, але використовую приват навіть для депозиту - безподаткового правда.))) застовбився у грудні минулого року під 14,25
Тож приват для мене зайняв чільне місце в десятці банків, клієнтом яких я є. Ну а якщо хтось із принципу не хоче використовувати плюси привата - ну то це їх особиста справа, нікому нічого не нав'язую )
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:14
Re: Приватбанк
Бесплатный независимо от суммы.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:17
Re: Приватбанк
Вот почему-то практически не сомневаюсь, что примеров, когда наоборот, как бы много их не было, все равно меньше, чем примеров, когда в Привате не 0, а в ТАС 0.
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier, Adast, ramaz, vitaliy1111, wolt450 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|