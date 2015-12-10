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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8643864486458646>
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:38

Приват хоть лимиты даёт в отличие от того ж ТАСа. :lol:
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:50

  Striker написав:Приват хоть лимиты даёт в отличие от того ж ТАСа. :lol:

Есть много примеров, когда наоборот.
Приват обнулил, Тигипко (и ТАС, и моно) щедро налил
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:11

Re: Приватбанк

Чесно кажучи, також ріже око назва 'зелене .айно', чомусь асоціації з іншим ЗЕленим ) Ну а стосовно оцінки привату та його місця в БСУ, то дуже класно сказав колись один з форумчан (нажаль не пам'ятаю хто саме) - в абсолютній більшості банків є свої плюси та мінуси, то ж для кожної зі своїх цілей обираємо банк (банки) який найбільше підходить для тих чи інших цілей. Для себе особисто приват юзаю як:
1) безкоштовний транзитник( в конкорд та пумб)
2) сервис 'сплата частинами', як напевно найоптимальтніші умови( принаймні по довжині строку погашення) в сегменті розстрочок від банків
3) може хтось і не повірить, але використовую приват навіть для депозиту - безподаткового правда.))) застовбився у грудні минулого року під 14,25
Тож приват для мене зайняв чільне місце в десятці банків, клієнтом яких я є. Ну а якщо хтось із принципу не хоче використовувати плюси привата - ну то це їх особиста справа, нікому нічого не нав'язую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:14

Re: Приватбанк

  Striker написав:Есть Зелёная. Правильно ли я понимаю, что СЭП с Зелёной бесплатный, до какой суммы?

Бесплатный независимо от суммы.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:17

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:Есть много примеров, когда наоборот.

Вот почему-то практически не сомневаюсь, что примеров, когда наоборот, как бы много их не было, все равно меньше, чем примеров, когда в Привате не 0, а в ТАС 0.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:31

  ingtrans написав:
  Вкладчик1234 написав:Есть много примеров, когда наоборот.

Вот почему-то практически не сомневаюсь, что примеров, когда наоборот, как бы много их не было, все равно меньше, чем примеров, когда в Привате не 0, а в ТАС 0.

Ну це важко назвати досягненням привату. Просто думаю досить буденна ситуацiя, коли якийсь "олень" свого часу набрався лiмiту у #зеленелайно, а потiм йому Тас не наливає бо його платоспроможнiсть не тягне долучити до зеленого ще й тасiвський лiмiт. Отже тут висновок один - отримати бажаний лiмiт заважає саме наявний.
До речi мiй особистий лiмiт у #зеленелайно з минулого мiсяця =0 (мабуть позбавили за нелояльнiсть пiд час квiтневоï акцiï ;(). Натомiсть без змiн лишились i лiмiт у Монi i сумарний лiмiт у Тасi по двом кредиткам - в кожному з банкiв >70к
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:57

Re: Приватбанк

  Alien написав:Отже тут висновок один - отримати бажаний лiмiт заважає саме наявний.

И не обязательно правильный.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:10

Re: Приватбанк

  1finanсier написав:Чесно кажучи, також ріже око назва 'зелене .айно', чомусь асоціації з іншим ЗЕленим )

см. Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:35

  ingtrans написав:
  Striker написав:Есть Зелёная. Правильно ли я понимаю, что СЭП с Зелёной бесплатный, до какой суммы?

Бесплатный независимо от суммы.

Спасибо, скоро опробую данную схему.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:52

  Alien написав:Ну це важко назвати досягненням привату. Просто думаю досить буденна ситуацiя, коли якийсь "олень" свого часу набрався лiмiту у #зеленелайно, а потiм йому Тас не наливає бо його платоспроможнiсть не тягне долучити до зеленого ще й тасiвський лiмiт. Отже тут висновок один - отримати бажаний лiмiт заважає саме наявний.
До речi мiй особистий лiмiт у #зеленелайно з минулого мiсяця =0 (мабуть позбавили за нелояльнiсть пiд час квiтневоï акцiï ;(). Натомiсть без змiн лишились i лiмiт у Монi i сумарний лiмiт у Тасi по двом кредиткам - в кожному з банкiв >70к

Якщо б у мене зараз був вибір отримати ліміт на Б5 в ТАСі (на Пудрі є) або мій ліміт на Приваті, то обрав би Приват, тому що:
1. Перманентно маю по 3-4 Оплати частинами одночасно.
2. Є альтернативи ТАСовим 2% чистими в інших банках, хай навіть і трохи менше (КБ Вайт), а часто й більше (Юнекс).
Інколи жалкую, що зарубив свій ліміт в Приваті з 38.5к до 20к, бо інколи не вистачає 20к на всі Оплати частинами, так як вона прив'язана до основного ліміту.
Так що ваші вирази про "оленів" з лімітами прошу залишити при собі. Я так же само можу назвати "оленями" тих, хто користується Оплатою частинами Моно (а тут багато таких бачив) при тому, що там умови в 2 рази гірші, ніж в Приваті (де Приват дає 15 платежів, Моно дає 7).
Striker
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