Додано: Сер 05 сер, 2020 22:31

ingtrans написав: Суть в вероятности получения кредитного лимита в Привате и ТАС при прочих равных. Так вот я считаю, что в Привате шанс получить ненулевой лимит выше, чем в ТАС. Поэтому, на мой взгляд, ситуаций, когда в ТАСе дали 0, а в Привате не 0, будет больше, чем обратных. Суть в вероятности получения кредитного лимита в Привате и ТАС при прочих равных. Так вот я считаю, что в Привате шанс получить ненулевой лимит выше, чем в ТАС. Поэтому, на мой взгляд, ситуаций, когда в ТАСе дали 0, а в Привате не 0, будет больше, чем обратных.

Авжеж бо у кого вище ймовiрнiсть того, що вiн вступить у лайно - у того що не дивиться пiд ноги, чи у того хто обирає куди стати? Вибачте але за iнших однакових умов фiзичнiй особi, якa хоч щось петрає в банкiвських продуктах кредитний лiмiт цiкавiший саме у Тасi, натомiсть на втрату зеленого я зовсiм не звернув уваги оскiльки остання "не свинська" операцiя мною здiйснювалась з його використанням десь ще у 2017. Свого часу (бiльше 10 рокiв тому) я отримав унi бо по сутi тодi не було особливих альтернатив, натомiсть банк мав достатньо вагомi переваги. Зараз усе кардинально змiнилось i за нинiшнiх умов я б спецiльно до банку за карткою точно не пiшов. Бiльше того в цьому роцi або вже померли або ось ось вiдiйдуть у небуття моï платнi валютнi картки (унi та кдв), якi я теж не використовую з 2017. I перевипускати ïx теж не бачу сенсу. Адже смаколикiв на ринку достатньо, то навiщо давитися тим, що пропонує #зеленелайно. Лiмiт заради самого лiмiту чи можливiстю скористатись "оплатою частинами"? Нi дякую, менi такi страви вiд #зеленелайно не до смаку. Втiм якщо комусь таке до вподоби, то "Смачного!"