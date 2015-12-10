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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8643864486458646
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:01

  ingtrans написав:
  Alien написав:Отже тут висновок один - отримати бажаний лiмiт заважає саме наявний.

И не обязательно правильный.

Добре - давайте змінимо умови: як особисто Ви вважаєте у кого вища ймовірність отримати ліміт у Тасі при абсолютно однаковій кредитній історії та аналогічних фінансових показниках крім кредитного навантаження: у клієнта який має кредитні ліміти в інших банках, але в ПБ =0 чи у клієнта який має в тих самих банках аналогічні ліміти, а в ПБ=50к?
На моє переконання шанси отимати ліміт у другого клієнта нижчі
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:16

Re: Приватбанк

  Alien написав:На моє переконання шанси отимати ліміт у другого клієнта нижчі

Так Вашем примере условия изначально неравные. У второго на 50к больше, чем у первого и виноват в Вашем примере в этом почему-то Приват, который дал второму лишние 50к. Каким боком там Приват? А если это не Приват, а Альфа, Форвард или любой другой банк? Это повлияет на решение ТАС?
Мое мнение - при одинаковых уровнях доходов, одинаковой кредитной истории и одинаковом суммарном кредитном лимите в других банках наличие или отсутствие лимита в Привате (который входит в суммарный лимит) для ТАС какой-либо существенной роли не играет.

  Alien написав:Натомiсть без змiн лишились i лiмiт у Монi i сумарний лiмiт у Тасi по двом кредиткам - в кожному з банкiв >70к

Тут мы, как мне кажется, вообще о разном говорим. Суть в вероятности получения кредитного лимита в Привате и ТАС при прочих равных. Так вот я считаю, что в Привате шанс получить ненулевой лимит выше, чем в ТАС. Поэтому, на мой взгляд, ситуаций, когда в ТАСе дали 0, а в Привате не 0, будет больше, чем обратных.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:45

ingtrans поддерживаю, Беня всегда хоть что-то наливал. Даже не знаю людей, кому б не налил. Хоть 500 грн да давал, а дальше прокачивай. При чем был какой-то очевидный алгоритм прокачивания. Ну раньше так было, при Бене. Сейчас паскудится, или то я просто им не пользуюсь и режут мне.
А тазик мне до сих пор них не налил. Даже справку о доходах приносил.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:54

Re: Приватбанк

  Ромасик написав:Даже не знаю людей, кому б не налил. Хоть 500 грн да давал, а дальше прокачивай.
Приват Банк трошки дивний
З одного боку дає мені можливості отримати кредити під 10% в межах 2 млн
з другого обрізає овердрафти по рахунках і кредитний ліміт по карточці до нуля....
При цьому та сама тася дає 100 000 ліміту по карточках , альфа 60000 , моно 20000
Так що Приватбанківські алгоритми не доступні для мого розуміння
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:06

Re: Приватбанк

  budivelnik написав:Так що Приватбанківські алгоритми не доступні для мого розуміння


бо там рівняня із 1000+ параметрами!
як декларує сам банк (слабо віриться. хоча б сотку мали критеріїв)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:31

  ingtrans написав:Суть в вероятности получения кредитного лимита в Привате и ТАС при прочих равных. Так вот я считаю, что в Привате шанс получить ненулевой лимит выше, чем в ТАС. Поэтому, на мой взгляд, ситуаций, когда в ТАСе дали 0, а в Привате не 0, будет больше, чем обратных.

Авжеж бо у кого вище ймовiрнiсть того, що вiн вступить у лайно - у того що не дивиться пiд ноги, чи у того хто обирає куди стати? Вибачте але за iнших однакових умов фiзичнiй особi, якa хоч щось петрає в банкiвських продуктах кредитний лiмiт цiкавiший саме у Тасi, натомiсть на втрату зеленого я зовсiм не звернув уваги оскiльки остання "не свинська" операцiя мною здiйснювалась з його використанням десь ще у 2017. Свого часу (бiльше 10 рокiв тому) я отримав унi бо по сутi тодi не було особливих альтернатив, натомiсть банк мав достатньо вагомi переваги. Зараз усе кардинально змiнилось i за нинiшнiх умов я б спецiльно до банку за карткою точно не пiшов. Бiльше того в цьому роцi або вже померли або ось ось вiдiйдуть у небуття моï платнi валютнi картки (унi та кдв), якi я теж не використовую з 2017. I перевипускати ïx теж не бачу сенсу. Адже смаколикiв на ринку достатньо, то навiщо давитися тим, що пропонує #зеленелайно. Лiмiт заради самого лiмiту чи можливiстю скористатись "оплатою частинами"? Нi дякую, менi такi страви вiд #зеленелайно не до смаку. Втiм якщо комусь таке до вподоби, то "Смачного!"
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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