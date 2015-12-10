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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8643864486458646 Додано: Сер 05 сер, 2020 21:01 ingtrans написав: Alien написав: Отже тут висновок один - отримати бажаний лiмiт заважає саме наявний. Отже тут висновок один - отримати бажаний лiмiт заважає саме наявний.

И не обязательно правильный. И не обязательно правильный.

Добре - давайте змінимо умови: як особисто Ви вважаєте у кого вища ймовірність отримати ліміт у Тасі при абсолютно однаковій кредитній історії та аналогічних фінансових показниках крім кредитного навантаження: у клієнта який має кредитні ліміти в інших банках, але в ПБ =0 чи у клієнта який має в тих самих банках аналогічні ліміти, а в ПБ=50к?

На моє переконання шанси отимати ліміт у другого клієнта нижчі Добре - давайте змінимо умови: як особисто Ви вважаєте у кого вища ймовірність отримати ліміт у Тасі при абсолютно однаковій кредитній історії та аналогічних фінансових показниках крім кредитного навантаження: у клієнта який має кредитні ліміти в інших банках, але в ПБ =0 чи у клієнта який має в тих самих банках аналогічні ліміти, а в ПБ=50к?На моє переконання шанси отимати ліміт у другого клієнта нижчі 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 430 З нами з: 12.01.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 21:16 Re: Приватбанк Alien написав: На моє переконання шанси отимати ліміт у другого клієнта нижчі На моє переконання шанси отимати ліміт у другого клієнта нижчі

Так Вашем примере условия изначально неравные. У второго на 50к больше, чем у первого и виноват в Вашем примере в этом почему-то Приват, который дал второму лишние 50к. Каким боком там Приват? А если это не Приват, а Альфа, Форвард или любой другой банк? Это повлияет на решение ТАС?

Мое мнение - при одинаковых уровнях доходов, одинаковой кредитной истории и одинаковом суммарном кредитном лимите в других банках наличие или отсутствие лимита в Привате (который входит в суммарный лимит) для ТАС какой-либо существенной роли не играет.



Alien написав: Натомiсть без змiн лишились i лiмiт у Монi i сумарний лiмiт у Тасi по двом кредиткам - в кожному з банкiв >70к Натомiсть без змiн лишились i лiмiт у Монi i сумарний лiмiт у Тасi по двом кредиткам - в кожному з банкiв >70к

Тут мы, как мне кажется, вообще о разном говорим. Суть в вероятности получения кредитного лимита в Привате и ТАС при прочих равных. Так вот я считаю, что в Привате шанс получить ненулевой лимит выше, чем в ТАС. Поэтому, на мой взгляд, ситуаций, когда в ТАСе дали 0, а в Привате не 0, будет больше, чем обратных. Так Вашем примере условия изначально неравные. У второго на 50к больше, чем у первого и виноват в Вашем примере в этом почему-то Приват, который дал второму лишние 50к. Каким боком там Приват? А если это не Приват, а Альфа, Форвард или любой другой банк? Это повлияет на решение ТАС?Мое мнение - при одинаковых уровнях доходов, одинаковой кредитной истории и одинаковом суммарном кредитном лимите в других банках наличие или отсутствие лимита в Привате (который входит в суммарный лимит) для ТАС какой-либо существенной роли не играет.Тут мы, как мне кажется, вообще о разном говорим. Суть в вероятности получения кредитного лимита в Привате и ТАС при прочих равных. Так вот я считаю, что в Привате шанс получить ненулевой лимит выше, чем в ТАС. Поэтому, на мой взгляд, ситуаций, когда в ТАСе дали 0, а в Привате не 0, будет больше, чем обратных. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, 10% на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, 10/12/15% на остаток )

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- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, 5% на остаток ) ingtrans

Повідомлень: 1396 З нами з: 31.07.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 21:45 ingtrans поддерживаю, Беня всегда хоть что-то наливал. Даже не знаю людей, кому б не налил. Хоть 500 грн да давал, а дальше прокачивай. При чем был какой-то очевидный алгоритм прокачивания. Ну раньше так было, при Бене. Сейчас паскудится, или то я просто им не пользуюсь и режут мне.

А тазик мне до сих пор них не налил. Даже справку о доходах приносил. Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW

Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat Ромасик Повідомлень: 1126 З нами з: 30.03.15 Подякував: 147 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 21:54 Re: Приватбанк Ромасик написав: Даже не знаю людей, кому б не налил. Хоть 500 грн да давал, а дальше прокачивай. Даже не знаю людей, кому б не налил. Хоть 500 грн да давал, а дальше прокачивай. Приват Банк трошки дивний

З одного боку дає мені можливості отримати кредити під 10% в межах 2 млн

з другого обрізає овердрафти по рахунках і кредитний ліміт по карточці до нуля....

При цьому та сама тася дає 100 000 ліміту по карточках , альфа 60000 , моно 20000

Так що Приватбанківські алгоритми не доступні для мого розуміння Приват Банк трошки дивнийЗ одного боку дає мені можливості отримати кредити під 10% в межах 2 млнз другого обрізає овердрафти по рахунках і кредитний ліміт по карточці до нуля....При цьому та сама тася дає 100 000 ліміту по карточках , альфа 60000 , моно 20000Так що Приватбанківські алгоритми не доступні для мого розуміння http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23272 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 22:06 Re: Приватбанк budivelnik написав: Так що Приватбанківські алгоритми не доступні для мого розуміння Так що Приватбанківські алгоритми не доступні для мого розуміння



бо там рівняня із 1000+ параметрами!

як декларує сам банк (слабо віриться. хоча б сотку мали критеріїв) бо там рівняня із 1000+ параметрами!як декларує сам банк (слабо віриться. хоча б сотку мали критеріїв)

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Повідомлень: 9191 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 601 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 22:31 ingtrans написав: Суть в вероятности получения кредитного лимита в Привате и ТАС при прочих равных. Так вот я считаю, что в Привате шанс получить ненулевой лимит выше, чем в ТАС. Поэтому, на мой взгляд, ситуаций, когда в ТАСе дали 0, а в Привате не 0, будет больше, чем обратных. Суть в вероятности получения кредитного лимита в Привате и ТАС при прочих равных. Так вот я считаю, что в Привате шанс получить ненулевой лимит выше, чем в ТАС. Поэтому, на мой взгляд, ситуаций, когда в ТАСе дали 0, а в Привате не 0, будет больше, чем обратных.

Авжеж бо у кого вище ймовiрнiсть того, що вiн вступить у лайно - у того що не дивиться пiд ноги, чи у того хто обирає куди стати? Вибачте але за iнших однакових умов фiзичнiй особi, якa хоч щось петрає в банкiвських продуктах кредитний лiмiт цiкавiший саме у Тасi, натомiсть на втрату зеленого я зовсiм не звернув уваги оскiльки остання "не свинська" операцiя мною здiйснювалась з його використанням десь ще у 2017. Свого часу (бiльше 10 рокiв тому) я отримав унi бо по сутi тодi не було особливих альтернатив, натомiсть банк мав достатньо вагомi переваги. Зараз усе кардинально змiнилось i за нинiшнiх умов я б спецiльно до банку за карткою точно не пiшов. Бiльше того в цьому роцi або вже померли або ось ось вiдiйдуть у небуття моï платнi валютнi картки (унi та кдв), якi я теж не використовую з 2017. I перевипускати ïx теж не бачу сенсу. Адже смаколикiв на ринку достатньо, то навiщо давитися тим, що пропонує #зеленелайно. Лiмiт заради самого лiмiту чи можливiстю скористатись "оплатою частинами"? Нi дякую, менi такi страви вiд #зеленелайно не до смаку. Втiм якщо комусь таке до вподоби, то "Смачного!" Авжеж бо у кого вище ймовiрнiсть того, що вiн вступить у лайно - у того що не дивиться пiд ноги, чи у того хто обирає куди стати? Вибачте але за iнших однакових умов фiзичнiй особi, якa хоч щось петрає в банкiвських продуктах кредитний лiмiт цiкавiший саме у Тасi, натомiсть на втрату зеленого я зовсiм не звернув уваги оскiльки остання "не свинська" операцiя мною здiйснювалась з його використанням десь ще у 2017. Свого часу (бiльше 10 рокiв тому) я отримав унi бо по сутi тодi не було особливих альтернатив, натомiсть банк мав достатньо вагомi переваги. Зараз усе кардинально змiнилось i за нинiшнiх умов я б спецiльно до банку за карткою точно не пiшов. Бiльше того в цьому роцi або вже померли або ось ось вiдiйдуть у небуття моï платнi валютнi картки (унi та кдв), якi я теж не використовую з 2017. I перевипускати ïx теж не бачу сенсу. Адже смаколикiв на ринку достатньо, то навiщо давитися тим, що пропонує #зеленелайно. Лiмiт заради самого лiмiту чи можливiстю скористатись "оплатою частинами"? Нi дякую, менi такi страви вiд #зеленелайно не до смаку. Втiм якщо комусь таке до вподоби, то "Смачного!" 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 430 З нами з: 12.01.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 22:45 Alien

Ну от, вам просто не потрібно тут нічого, а багато кому потрібно. Навіщо тільки писати тут простині тексту про те, як же вам не потрібен той зелений Приват. В мене Оплата частинами не тільки техніка, я в Епіцентрі також щось беру частинами. Ніколи з Приватом не було жодних проблем з лімітом чи блокуваннями, як тут писали. Кожному своє. Досить вже виставляти Приват виключно в негативному світлі. Striker

Повідомлень: 858 З нами з: 15.02.20 Подякував: 72 раз. Подякували: 63 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 02:22 Re: Приватбанк Vorlon написав: ingtrans написав: я не вижу причин настолько явно в негативном свете выделять Приват на фоне других. я не вижу причин настолько явно в негативном свете выделять Приват на фоне других.

Причины были и не раз озвучивались:

1) на кредитный лимит и по ОЧ надеяться нельзя, в любой момент его могут забрать;

2) в любой момент могут заблокировать все карты и счета в банке на неопределённо долгое время (примеров было предостаточно);

Причины были и не раз озвучивались:1) на кредитный лимит и по ОЧ надеяться нельзя, в любой момент его могут забрать;2) в любой момент могут заблокировать все карты и счета в банке на неопределённо долгое время (примеров было предостаточно);



Из собственного опыта с этим б/у пр[del]езер[/del]. (банковским учреждением приват):

В июне прошлого года бух, которая занималась моим ФОПом провтыкала смену счета налоговой и отправила квартальный фикс налог (~2700грн) на старый счет. Вскоре я сменил и работу и буха, на момент передачи дел новому бухгалтеру в ЛК налоговой все было OK, дальше она в старые отчеты особо не заглядывала... В общем проблемма выяснилась только перед самыи Новым Годом, когда б/у заблокировало все мои счета - где-то 80% фонда на депозитах и голд-карту с лимитом в 60к.

Как потом оказалось - в октябре налоговая открыла дело о взыскании неуплаченного налога, в середине декабря пристав, к которому оно попало - отправил запросы на предмет наличия моих денег во все банки где у меня были счета.

Ответы всех 4х банков были примерно одинаковыми - "да, счета есть но денег там нету, только небольшие долги в пределаг лимита и вообще пошли бы вы подальше", а вот дальнейшая реакция была разной и весьма показательной:

- б/у пр. - все счета заблокированы, КЛ обнулен, ТП рассказывает сказки о том что на счета наложен арест и снять его могут только после того как получат соотв. заказное письмо от службы приставов. В начале января заканчивается депозит на ~80к - все попытки отменить его автопродление безуспешны, ТП в показаниях и отмазках путается вовсю - "я ничем помочь не могу - обращайтесь в поддержку Gold Club", "депозит был открыт online - отменить продление можно только самостоятельно в П24", "счет заблокирован - ничего с ним сделать нельзя"... в итоге он был продлен на пол года под смешные 12% (даже в б/у пр. на тот момент у меня были столбики под 17%, не говоря о приличных банках), мои потери порядка $300.

- Банк А (почти фонд на депозитах + активное использование карты) - push сообщение и том что моим счетом интересуются приставы/налоговая. после обнуления КЛ приватом я в пару кликов поднял там лимит до 80.

- Банк М (точнее У - фонд на депозитах, почти все опланы комуналки, эпизодическое пользование ОЧ и карты под 10-20% КВ) - вообще никакой видимой для меня реакции

- Банк УС (IT-ФОП, "платиновая" з/п карта, почти все снимается в банкомате/разлетается по другим банкам в течении суток) - менеджер из банка, который отвечает за ФОПы моего работодателя созванивался и со мной и с бухом по поводу запроса, возможных проблемм и сбособов их избежать.



С налоговой и СП вопрос решился парой звонков и одним факсом, а с б/у п. продолжался цирк - ТП рассказывает сказки про арест счета и заказное письмо от СП, которое требуется для его снятия, пристав никаких арестов не накладывал, дело уже закрыл и не понимает что мне еще от него надо...

В итоге пришлось съездить на родину для личного общения с приставом и подключить двоюродного племянника, работающего тоже приставом в соседнем райцентре и даже немного знакомого с моим. Даже во время нашего совместного "контрольного звонка" ТП продолжала петь свои традиционные сказки, после "я имярек вел дело XXX, отправлял запрос на предмет счетов YYY, но никаких арестов на них не накладывал" тупо бросили трубку и последующие звонки на 3700/попытки пообщаться в чате игнорировали. Пришлось отправлять уведомление о снятии несуществующего ареста и минут через 20 счета были разблокированы (там уже лет 5 как все автоматизировано и делается в онлайне безо всяких бумажных писем). Из собственного опыта с этим б/у пр[del]езер[/del]. (банковским учреждением приват):В июне прошлого года бух, которая занималась моим ФОПом провтыкала смену счета налоговой и отправила квартальный фикс налог (~2700грн) на старый счет. Вскоре я сменил и работу и буха, на момент передачи дел новому бухгалтеру в ЛК налоговой все было OK, дальше она в старые отчеты особо не заглядывала... В общем проблемма выяснилась только перед самыи Новым Годом, когда б/у заблокировало все мои счета - где-то 80% фонда на депозитах и голд-карту с лимитом в 60к.Как потом оказалось - в октябре налоговая открыла дело о взыскании неуплаченного налога, в середине декабря пристав, к которому оно попало - отправил запросы на предмет наличия моих денег во все банки где у меня были счета.Ответы всех 4х банков были примерно одинаковыми - "да, счета есть но денег там нету, только небольшие долги в пределаг лимита и вообще пошли бы вы подальше", а вот дальнейшая реакция была разной и весьма показательной:- б/у пр. - все счета заблокированы, КЛ обнулен, ТП рассказывает сказки о том что на счета наложен арест и снять его могут только после того как получат соотв. заказное письмо от службы приставов. В начале января заканчивается депозит на ~80к - все попытки отменить его автопродление безуспешны, ТП в показаниях и отмазках путается вовсю - "я ничем помочь не могу - обращайтесь в поддержку Gold Club", "депозит был открыт online - отменить продление можно только самостоятельно в П24", "счет заблокирован - ничего с ним сделать нельзя"... в итоге он был продлен на пол года под смешные 12% (даже в б/у пр. на тот момент у меня были столбики под 17%, не говоря о приличных банках), мои потери порядка $300.- Банк А (почти фонд на депозитах + активное использование карты) - push сообщение и том что моим счетом интересуются приставы/налоговая. после обнуления КЛ приватом я в пару кликов поднял там лимит до 80.- Банк М (точнее У - фонд на депозитах, почти все опланы комуналки, эпизодическое пользование ОЧ и карты под 10-20% КВ) - вообще никакой видимой для меня реакции- Банк УС (IT-ФОП, "платиновая" з/п карта, почти все снимается в банкомате/разлетается по другим банкам в течении суток) - менеджер из банка, который отвечает за ФОПы моего работодателя созванивался и со мной и с бухом по поводу запроса, возможных проблемм и сбособов их избежать.С налоговой и СП вопрос решился парой звонков и одним факсом, а с б/у п. продолжался цирк - ТП рассказывает сказки про арест счета и заказное письмо от СП, которое требуется для его снятия, пристав никаких арестов не накладывал, дело уже закрыл и не понимает что мне еще от него надо...В итоге пришлось съездить на родину для личного общения с приставом и подключить двоюродного племянника, работающего тоже приставом в соседнем райцентре и даже немного знакомого с моим. Даже во время нашего совместного "контрольного звонка" ТП продолжала петь свои традиционные сказки, после "я имярек вел дело XXX, отправлял запрос на предмет счетов YYY, но никаких арестов на них не накладывал" тупо бросили трубку и последующие звонки на 3700/попытки пообщаться в чате игнорировали. Пришлось отправлять уведомление о снятии несуществующего ареста и минут через 20 счета были разблокированы (там уже лет 5 как все автоматизировано и делается в онлайне безо всяких бумажных писем). candle645

Повідомлень: 6 З нами з: 25.01.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 08:28 Re: Приватбанк candle645 написав: - Банк М (точнее У - фонд на депозитах, почти все опланы комуналки, эпизодическое пользование ОЧ и карты под 10-20% КВ) - вообще никакой видимой для меня реакции - Банк М (точнее У - фонд на депозитах, почти все опланы комуналки, эпизодическое пользование ОЧ и карты под 10-20% КВ) - вообще никакой видимой для меня реакции

Тут Вам повезло. Этот банк довольно оперативно реагирует на запросы исполнительной службы.

candle645 написав: и вообще пошли бы вы подальше и вообще пошли бы вы подальше

Банки могут так отвечать на запросы исполнительной службы. Не знаю как по долгам в бюджет, но некоторым делам банк обязан блокировать счета фактически в тот же рабочий день, когда был получен запрос на блокировку счетов. Тут Вам повезло. Этот банк довольно оперативно реагирует на запросы исполнительной службы.Банки могут так отвечать на запросы исполнительной службы. Не знаю как по долгам в бюджет, но некоторым делам банк обязан блокировать счета фактически в тот же рабочий день, когда был получен запрос на блокировку счетов. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, 10% на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, 10/12/15% на остаток )

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- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, 5% на остаток ) ingtrans

Повідомлень: 1396 З нами з: 31.07.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8643864486458646 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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