Вкладчик1234 написав:приват может в любой момент обнулить лимиты
Это есть. Как минимум, Приват и monobank могут быстро резать лимиты.
Вкладчик1234 написав:Изначально речь шла о том
Вообще изначально речь шла о том, почему одни банки "лайно" по два разва в одном сообщении, а другие просто банки, в то время как по большому счету все не без греха. Причем те критерии, которые называли, в большей или меньшей степени и в разных сочетаниях есть и в других банках.
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Striker написав:Alien Ну от, вам просто не потрібно тут нічого, а багато кому потрібно. Навіщо тільки писати тут простині тексту про те, як же вам не потрібен той зелений Приват. В мене Оплата частинами не тільки техніка, я в Епіцентрі також щось беру частинами. Ніколи з Приватом не було жодних проблем з лімітом чи блокуваннями, як тут писали. Кожному своє. Досить вже виставляти Приват виключно в негативному світлі.
Вибачте, що пишу тут свої міркування. До того ще й не в позитивному для #зеленелайно світлі. Думав саме для обміну думками форум і існує. Мабуть помилився. Наостанок осмілюся нагадати, що мої "простині тексти" по суті були спровокавані саме вашим невдоволенням тим як вам "зручно" тут забирати свою зп. Тобто початковий негатив був саме ваш. Втім бачу, що вас тут вже усе влаштовує, тому замовкаю
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ingtrans Здравомыслящий человек, который читает этот форум многие годы, вполне способен сделать свой вывод. И этот вывод о примате в принципе не может быть положительным, зная все те "особенности" банка, о которых мы говорим. Когда я своим коллегам и знакомым объясняю, что к чему и как может быть, то они просто теряют смысл в использовании этого супернедобанка.
По работе вынужденно заключён договор на эквайринг с приматом. И проблем с ним ВСЕГДА больше, чем с конкурентами. Если они свои проблемы даже в новой рекламе упоминают, то о чём речь? Я не любитель мазохизма, хотя есть рабочие отношения с начальником крупного отделения и с ним можно было бы решать возникающие проблемы по счетам физлица (меня).
С другой стороны, например, у меня на работе есть работяга-водитель и он в восторге от примата - для него это супер-пупербанк! И я рад за него
В дополнение к своему сообщению viewtopic.php?p=5029959#p5029959 забыл указать пункт 5) постоянное нарушение условий своих акций, призы по которым часто нужно выбивать всеми силами.
Это разве не показывает отношение банка к клиенту? Да ему нас$ать на вас. Вот вообще. Ну возможно вам нравится такое...