Додано: Чет 06 сер, 2020 10:38

Здравомыслящий человек, который читает этот форум многие годы, вполне способен сделать свой вывод. И этот вывод о примате в принципе не может быть положительным, зная все те "особенности" банка, о которых мы говорим. Когда я своим коллегам и знакомым объясняю, что к чему и как может быть, то они просто теряют смысл в использовании этого супернедобанка.По работе вынужденно заключён договор на эквайринг с приматом. И проблем с ним ВСЕГДА больше, чем с конкурентами. Если они свои проблемы даже в новой рекламе упоминают, то о чём речь? Я не любитель мазохизма, хотя есть рабочие отношения с начальником крупного отделения и с ним можно было бы решать возникающие проблемы по счетам физлица (меня).С другой стороны, например, у меня на работе есть работяга-водитель и он в восторге от примата - для него это супер-пупербанк!И я рад за негоВ дополнение к своему сообщениюзабыл указать пункт5) постоянное нарушение условий своих акций, призы по которым часто нужно выбивать всеми силами.Это разве не показывает отношение банка к клиенту? Да ему показательно нас$ать на вас. Вот вообще. Ну возможно вам нравится такое...