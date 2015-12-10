Согласен с этим хэштегом и понимаю, что банк кидала, как и большинство других банков в БСУ. Где-то больше кидают, где-то меньше.
При этом продолжаю пользоваться Оплатой частями и радоваться жизни.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:17
Согласен с этим хэштегом и понимаю, что банк кидала, как и большинство других банков в БСУ. Где-то больше кидают, где-то меньше.
При этом продолжаю пользоваться Оплатой частями и радоваться жизни.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:18
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:21
Re: Приватбанк
Я не розцінюю хештег як негатив. Негативом було те що вчинило #зеленелайно в травні, після чого для багатьох вказаний хештег став просто "загальною назвою" банку, що вживається замість його офіційної назви. Тут нічого не поробиш, якщо заслужив. До цього його часто йменували "бегемотом" - ніхто особливо не заперечував.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:22
Re: Приватбанк
Один из плюсов Привата - развитая сеть отделений. Многие банки присутствуют только в городах, а то и только в курпных городах в отдельной части Украины, поэтому для многих сотрудичество с банками, отличными, пожалуй что, от Ощада и Привата, часто бывает связано с бОльшими трудностями, чем низкие процентные ставки.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:25
Re: Приватбанк
Вообще я этого и раньше не понимал и писал по поводу этого зверинца, если не ошибаюсь, в теме Форварда
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:32
Ну живе спілкування відрізняється від ділового, що в ньому замість довгих та незручних офіційних назв застосовуються коротші, які в свою чергу часто ассоціативні. Тому і з'являються ломбарди, фарси, алли, сiми та інші... хештеги . Комусь мабуть то не зручно, але це ж не ділове спілкування
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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