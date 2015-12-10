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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8645864686478648
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:17

  mustbe написав:Хештег появился не на ровном месте, а после стейков.
Такое откровенное и циничное кидалово - происходит очень редко.
Да, все банки неидеальны, у всех есть свои минусы.
Но этот умудрился настолько громко обо*раться, что неудивительно, что получил такой хештег

Согласен с этим хэштегом и понимаю, что банк кидала, как и большинство других банков в БСУ. Где-то больше кидают, где-то меньше.
При этом продолжаю пользоваться Оплатой частями и радоваться жизни. :)
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:18

  chipmunk написав:Був оце на бюджетному морько в селі чи містечку, хз.

Ну вы хотя бы больше ориентиров давали типа названия местности :D
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:21

Re: Приватбанк

  ingtrans написав:и хештегом в Ваших сообщениях, которые после этого последовали.
Я не розцінюю хештег як негатив. Негативом було те що вчинило #зеленелайно в травні, після чого для багатьох вказаний хештег став просто "загальною назвою" банку, що вживається замість його офіційної назви. Тут нічого не поробиш, якщо заслужив. До цього його часто йменували "бегемотом" - ніхто особливо не заперечував.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:22

Re: Приватбанк

  chipmunk написав:Був оце на бюджетному морько в селі чи містечку, хз. ... Я платив з моно-білявки. Так що приват буде ще дооовго з такою поінформованістю...

Один из плюсов Привата - развитая сеть отделений. Многие банки присутствуют только в городах, а то и только в курпных городах в отдельной части Украины, поэтому для многих сотрудичество с банками, отличными, пожалуй что, от Ощада и Привата, часто бывает связано с бОльшими трудностями, чем низкие процентные ставки.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:25

Re: Приватбанк

  Alien написав:До цього його часто йменували "бегемотом" - ніхто особливо не заперечував.

Вообще я этого и раньше не понимал и писал по поводу этого зверинца, если не ошибаюсь, в теме Форварда :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:32

  ingtrans написав:
  Alien написав:До цього його часто йменували "бегемотом" - ніхто особливо не заперечував.

Вообще я этого и раньше не понимал и писал по поводу этого зверинца, если не ошибаюсь, в теме Форварда :)

Ну живе спілкування відрізняється від ділового, що в ньому замість довгих та незручних офіційних назв застосовуються коротші, які в свою чергу часто ассоціативні. Тому і з'являються ломбарди, фарси, алли, сiми та інші... хештеги ;). Комусь мабуть то не зручно, але це ж не ділове спілкування
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:22

  Vorlon написав:Да постоянно здесь писали о случаях, что выплачивали только через разборки в чате. Не о последней акции, а вообще. И что это чуть ли не правило...

Был ещё "пасхальный кешбек", акции по гугл-пею.
Тоже выплатили, но после разборок.
По акциям - обычная ситуация, когда никто не знает точных правил. И единственный ответ: "Вы принимайте участие, и, если будет положено, "система" автоматически выплатит. Если не выплатят - значит не положено"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:37

Re: Приватбанк

  candle645 написав:Пришлось отправлять уведомление о снятии несуществующего ареста и минут через 20 счета были разблокированы (там уже лет 5 как все автоматизировано и делается в онлайне безо всяких бумажных писем).

Вероятно вы имели в виду 5 месяцев, а не 5 лет. Сама система АСВП действует давно, но банки начали получать онлайн доступ к ней только в этом году.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:49

Народ, скажите, а у всех при заходе в Приват24 первый раз за день сначала забрасывает на страницу с рекламой карты "Универсальная"?
Вот сюда:
https://privatbank.ua/cpa/universal-car ... 793d0#gold
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:18

  Искатель написав:Народ, скажите, а у всех при заходе в Приват24 первый раз за день сначала забрасывает на страницу с рекламой карты "Универсальная"?
Вот сюда:
https://privatbank.ua/cpa/universal-car ... 793d0#gold

Аналогично - утром.
Сейчас менял по сроку УНИ, так парили ГОЛД.
После получения пина в СМС через 5 минут пришли еще две СМС "Your prize" и "Vaw Vugraw" с сообщением о выплате в 400К и 340К и телефоном.
Держ банк подключен сразу к ломбардам мошенникам?
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