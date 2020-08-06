|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:11
Завтра приват примет от Вали СЭП 23/7?
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1232
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:22
Інкогніто написав:
Завтра приват примет от Вали СЭП 23/7?
По выходным валя обещает отправлять и принимать сэпы с 8 до 17. Насчет бегемота не знаю.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1634
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 625 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему