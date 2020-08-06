RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8646864786488649
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:11

Re: Приватбанк

Завтра приват примет от Вали СЭП 23/7?
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 04.09.10
Подякував: 130 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:22

  Інкогніто написав:Завтра приват примет от Вали СЭП 23/7?

По выходным валя обещает отправлять и принимать сэпы с 8 до 17. Насчет бегемота не знаю.
Bosstone
 
Повідомлень: 1634
З нами з: 21.04.10
Подякував: 625 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8646864786488649
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IBM, kostya77, miltador, ramaz і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.