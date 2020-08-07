|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:11
Re: Приватбанк
Завтра приват примет от Вали СЭП 23/7?
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:22
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:49
Захоплююча історія про те, як Коломойський та Боголюбов крали гроші з Приватбанка (за версією американських прокурорів)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:25
Re: Приватбанк
Многолетняя Санта-Барбара, с 2016 года много воды утекло, всякие НАБУ, САП, ДБР, Генпрокуратуры получили и освоили десятки миллиардов гривен. Как то можно точку в этом деле поставить ?
Или в этом деле самое важное никогда не ставить точки ?
Если много украли, посадить на пожизненное. Если у них наоборот украли, конфисковать все Рошены для компенсации ущерба собственников. Но как то суд должен уже закрыть эту Санта-Барбару.
|