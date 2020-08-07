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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8646864786488649
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:11

Re: Приватбанк

Завтра приват примет от Вали СЭП 23/7?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:22

  Інкогніто написав:Завтра приват примет от Вали СЭП 23/7?

По выходным валя обещает отправлять сэпы с 8 до 17. Бегемот обещает принимать круглосуточно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:49

Захоплююча історія про те, як Коломойський та Боголюбов крали гроші з Приватбанка (за версією американських прокурорів)
https://texty.org.ua/articles/101615/za ... rokuroriv/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:25

Re: Приватбанк

Ukrainian написав:Захоплююча історія про те, як Коломойський та Боголюбов крали гроші з Приватбанка (за версією американських прокурорів)
https://texty.org.ua/articles/101615/za ... rokuroriv/


Многолетняя Санта-Барбара, с 2016 года много воды утекло, всякие НАБУ, САП, ДБР, Генпрокуратуры получили и освоили десятки миллиардов гривен. Как то можно точку в этом деле поставить ?
Или в этом деле самое важное никогда не ставить точки ?
Если много украли, посадить на пожизненное. Если у них наоборот украли, конфисковать все Рошены для компенсации ущерба собственников. Но как то суд должен уже закрыть эту Санта-Барбару.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:40

если банку не отдадут владельцу врядли точка будет когда либо поставлена
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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