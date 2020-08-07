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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8646864786488649
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:11

Re: Приватбанк

Завтра приват примет от Вали СЭП 23/7?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:22

  Інкогніто написав:Завтра приват примет от Вали СЭП 23/7?

По выходным валя обещает отправлять сэпы с 8 до 17. Бегемот обещает принимать круглосуточно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:49

Захоплююча історія про те, як Коломойський та Боголюбов крали гроші з Приватбанка (за версією американських прокурорів)
https://texty.org.ua/articles/101615/za ... rokuroriv/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:25

Re: Приватбанк

Ukrainian написав:Захоплююча історія про те, як Коломойський та Боголюбов крали гроші з Приватбанка (за версією американських прокурорів)
https://texty.org.ua/articles/101615/za ... rokuroriv/


Многолетняя Санта-Барбара, с 2016 года много воды утекло, всякие НАБУ, САП, ДБР, Генпрокуратуры получили и освоили десятки миллиардов гривен. Как то можно точку в этом деле поставить ?
Или в этом деле самое важное никогда не ставить точки ?
Если много украли, посадить на пожизненное. Если у них наоборот украли, конфисковать все Рошены для компенсации ущерба собственников. Но как то суд должен уже закрыть эту Санта-Барбару.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:40

если банку не отдадут владельцу врядли точка будет когда либо поставлена
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 02:19

  uaprofi написав:если банку не отдадут владельцу врядли точка будет когда либо поставлена


владельцу (бывшему) нафиг не нужен приват. Точнее, может он и принял бы его назад, но никто ни при каких обстоятельствах его ему не отдаст (как минимум международные партнеры будут вопить во всю, если это случится). Поэтому он готов получить компенсацию размером пару миллиардов.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:31

  ruvex написав:
  Искатель написав:Народ, скажите, а у всех при заходе в Приват24 первый раз за день сначала забрасывает на страницу с рекламой карты "Универсальная"?
Вот сюда:
https://privatbank.ua/cpa/universal-car ... 793d0#gold

Аналогично - утром.
Сейчас менял по сроку УНИ, так парили ГОЛД.
После получения пина в СМС через 5 минут пришли еще две СМС "Your prize" и "Vaw Vugraw" с сообщением о выплате в 400К и 340К и телефоном.
Держ банк подключен сразу к ломбардам мошенникам?

пока не наблюдалось. может эдблокер срабатывает.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:36

Re: Приватбанк

друзья, пополнить p2p свою интернет-карту и сразу оплатить на чужую универсалку, овердрафта нет?
keep
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:40

Re: Приватбанк

keep, это надо суметь, чтобы в Привате на такое попасть. Не будет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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