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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:11
Re: Приватбанк
Завтра приват примет от Вали СЭП 23/7?
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:22
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:49
Захоплююча історія про те, як Коломойський та Боголюбов крали гроші з Приватбанка (за версією американських прокурорів)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:25
Re: Приватбанк
Многолетняя Санта-Барбара, с 2016 года много воды утекло, всякие НАБУ, САП, ДБР, Генпрокуратуры получили и освоили десятки миллиардов гривен. Как то можно точку в этом деле поставить ?
Или в этом деле самое важное никогда не ставить точки ?
Если много украли, посадить на пожизненное. Если у них наоборот украли, конфисковать все Рошены для компенсации ущерба собственников. Но как то суд должен уже закрыть эту Санта-Барбару.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:40
если банку не отдадут владельцу врядли точка будет когда либо поставлена
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 08 сер, 2020 02:19
владельцу (бывшему) нафиг не нужен приват. Точнее, может он и принял бы его назад, но никто ни при каких обстоятельствах его ему не отдаст (как минимум международные партнеры будут вопить во всю, если это случится). Поэтому он готов получить компенсацию размером пару миллиардов.
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:31
пока не наблюдалось. может эдблокер срабатывает.
Додано: Суб 08 сер, 2020 13:36
Re: Приватбанк
друзья, пополнить p2p свою интернет-карту и сразу оплатить на чужую универсалку, овердрафта нет?
Додано: Суб 08 сер, 2020 13:40
Re: Приватбанк
keep, это надо суметь, чтобы в Привате на такое попасть. Не будет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 08 сер, 2020 15:25
вот и дошли до судов, которые могут поставить точку;)
наши суды, к сожалению, очень гибкие(((
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