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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 21:43
mustbe написав:
Хештег появился не на ровном месте, а после стейков.
Такое откровенное и циничное кидалово - происходит очень редко.
Да, все банки неидеальны, у всех есть свои минусы.
Но этот умудрился настолько громко обо*раться, что неудивительно, что получил такой хештег
да многие даже не посчитали нужным принять участие. так как такое поведение банка - притча во язицех. такое кидалово не редкость - это уже отработанная практика за многие годы.
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mephala
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