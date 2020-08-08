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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8647864886498650
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:43

  mustbe написав:Хештег появился не на ровном месте, а после стейков.
Такое откровенное и циничное кидалово - происходит очень редко.
Да, все банки неидеальны, у всех есть свои минусы.
Но этот умудрился настолько громко обо*раться, что неудивительно, что получил такой хештег


да многие даже не посчитали нужным принять участие. так как такое поведение банка - притча во язицех. такое кидалово не редкость - это уже отработанная практика за многие годы.
mephala
 
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