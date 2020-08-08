да многие даже не посчитали нужным принять участие. так как такое поведение банка - притча во язицех. такое кидалово не редкость - это уже отработанная практика за многие годы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 21:43
да многие даже не посчитали нужным принять участие. так как такое поведение банка - притча во язицех. такое кидалово не редкость - это уже отработанная практика за многие годы.
Додано: Нед 09 сер, 2020 11:01
MASolomko
а в П24 с привязанной своей карты (альфы например) кидать сразу на чужую универсалку - нет коммиса? спасибо.
Додано: Нед 09 сер, 2020 11:46
а просто сендманi без усiлякоï прив'язки вас не влаштує? Навiщо давати #зеленелайно знати, що це саме ви поповнили чужу картку?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 09 сер, 2020 11:51
как я тестил сендмани не дает квитанцию, а я бы хотел иметь квитанцию об оплате за лечение, а при оплате наличкой ее не дают.
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:03
Справа у тому, що той кому ви збираєтесь оплатити за лiкування порушує порядок використання картки. Заборонено приватнi картки використовувати для комерцiйноï дiяльностi. В будь якому випадку квитанцiя у вас буде просто про переказ коштiв фiзичнiй особi, а не як плата за лiкування. Якщо хочете красиву квитанцiю i у вас пакетна картка Альфи - вiзьмiть у вашого контрагента або рахунок на оплату послуг або зоча б номер рахунку (той що IBAN) i заплатiть через МАБ по рекiзитах - там зможете навiть цiльове призначення прописати. При тому в альфi такий платiж буде для вас безкоштовним
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:39
Alien
Ме просто нужна квитанция для предявы им же (стоматологии) в случае чего.
Будь у них бизнес счет - я бы так и сделал как Вы предлагаете - СЕП на реквизиты, но они предложили пока только карту, поэтому хоть такая квитанция от ПБ меня устроит.
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:47
keep
Я бы десятой дорогой обошёл стоматологию, у которой нет терминала и оплату предлагают выполнять на карту
Мне такие давно не встречались...
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:52
Re: Приватбанк
У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:53
Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента
Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:05
Re: Приватбанк
Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача
Еще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито.
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