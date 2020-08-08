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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:05
clientage написав: freeze написав: Vorlon написав:keep
Я бы десятой дорогой обошёл стоматологию, у которой нет терминала и оплату предлагают выполнять на карту
Мне такие давно не встречались...
У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.
Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента
Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р
Зачем? Если нет счета, то даже не ФОП скорее всего. Типа самозайнята особа, а проверяющим он зубы бесплатно лечит...
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:13
freeze написав:
Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача
Одно другому не мешает. Но у меня вызывают серьёзные сомнения такие мегаспециалисты, которые работают одни. Если он заболеет, в отпуск уйдёт или вопрос не его специализации, то что делать? Да ну нафиг такие кабинеты!
Год назад сменил стоматологическую клинику по совету коллеги и не пожалел. Уже по-моему писал - в конце прошлого года перелечивал зубные каналы под микроскопом. Суммы серьёзные. А у них как раз закончились лимиты на оплату по одному из ФОПов, где стоял терминал. После выполнения работ спросил когда подъехать для оплаты именно картой. Ушёл без оплаты. А через несколько дней приехал и оплатил. Никто и не подумал качать права про наличку
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 09 сер, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:15
freeze написав: clientage написав: freeze написав:
У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.
Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента
Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р
Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача
Еще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито.
Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.
Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации
Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:21
Vorlon написав:keep
Я бы десятой дорогой обошёл стоматологию, у которой нет терминала и оплату предлагают выполнять на карту
Мне такие давно не встречались...
Да полно.
Недавно делал в МК на Мира - терминал вроде есть, "не работает". Друг делал в МК на Анголенко - сказал, что там карту приняли.
А в основном - про терминал и не слышали. В случае чего - не то, что вопрос с деньгами решить невозможно, - тяжело будет доказать, что вообще там был.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:23
ol_zy написав:
Зачем? Если нет счета, то даже не ФОП скорее всего. Типа самозайнята особа, а проверяющим он зубы бесплатно лечит...
Печально, но судя по всему - так и есть
Медицина у нас на уровне "гаражных СТО"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Нед 09 сер, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:24
Вкладчик1234 написав:
Недавно делал в МК на Мира - терминал вроде есть, "не работает".
Через дорогу Vidnova с терминалом
И я бы поступил, как описал - приду заплачу когда заработает. Их надо учить!
Вкладчик1234 написав:
Да полно.
Возможно. Только меня такие "шарашкины конторы" уже не интересуют от слова вообще.
P.S. Сколько раз такое "не работает" на поверку оказывалось нежеланием прокатывать карту
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 09 сер, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:34
Подскажите, если я закончившуюся долларовую универсалку перевыпущу в цифровом виде, её можно будет пополнять в терминале без комиссии? Как это физически осуществлять? Оно само поймёт, что я не могу эту карту физически вставить в приёмник, и не возьмёт комиссию как за пополнение без присутствия карты?
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:45
clientage написав:
Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.
Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации
Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам
В следующий раз тогда вы к нему не попадёте на приём.
С учётом того, что цены у этого стоматолога из-за отсутствия терминала, бухгалтера и хозяина, которому стоит отдавать прибыль, ниже минимум процентов на 30 от средних по району, ваше место будет занято другими желающими.
Опыт работы у него более 30 лет в Институте стоматологии, работает в своей выкупленной фасадной квартире не в центре города, ФОП второй группы, все лицензии на видном месте.
Рекламы не даёт, даже вывески нет у кабинета, просто выходная дверь. На вопрос чего вывеску не сделаете, долго смеялся, зачем оно мне надо, работаю с утра до вечера без всяких вывесок.
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