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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8648864986508651 Додано: Нед 09 сер, 2020 13:05 clientage написав: freeze написав: Vorlon написав: keep

Я бы десятой дорогой обошёл стоматологию, у которой нет терминала и оплату предлагают выполнять на карту



Мне такие давно не встречались... Я бы десятой дорогой обошёл стоматологию, у которой нет терминала и оплату предлагают выполнять на картуМне такие давно не встречались...



У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае. У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.

Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента

Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиентаНу разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р

Зачем? Если нет счета, то даже не ФОП скорее всего. Типа самозайнята особа, а проверяющим он зубы бесплатно лечит... Зачем? Если нет счета, то даже не ФОП скорее всего. Типа самозайнята особа, а проверяющим он зубы бесплатно лечит... ol_zy

Повідомлень: 6074 З нами з: 20.01.15 Подякував: 383 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 13:13 freeze написав: Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача

Одно другому не мешает. Но у меня вызывают серьёзные сомнения такие мегаспециалисты, которые работают одни. Если он заболеет, в отпуск уйдёт или вопрос не его специализации, то что делать? Да ну нафиг такие кабинеты!



Год назад сменил стоматологическую клинику по совету коллеги и не пожалел. Уже по-моему писал - в конце прошлого года перелечивал зубные каналы под микроскопом. Суммы серьёзные. А у них как раз закончились лимиты на оплату по одному из ФОПов, где стоял терминал. После выполнения работ спросил когда подъехать для оплаты именно картой. Ушёл без оплаты. А через несколько дней приехал и оплатил. Никто и не подумал качать права про наличку Одно другому не мешает. Но у меня вызывают серьёзные сомнения такие мегаспециалисты, которые работают одни. Если он заболеет, в отпуск уйдёт или вопрос не его специализации, то что делать? Да ну нафиг такие кабинеты!Год назад сменил стоматологическую клинику по совету коллеги и не пожалел. Уже по-моему писал - в конце прошлого года перелечивал зубные каналы под микроскопом. Суммы серьёзные. А у них как раз закончились лимиты на оплату по одному из ФОПов, где стоял терминал. После выполнения работ спросил когда подъехать для оплаты именно картой. Ушёл без оплаты. А через несколько дней приехал и оплатил. Никто и не подумал качать права про наличку Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 09 сер, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз. Vorlon Повідомлень: 8772 З нами з: 14.06.13 Подякував: 427 раз. Подякували: 918 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 13:15 freeze написав: clientage написав: freeze написав: У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае. У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.

Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента

Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиентаНу разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача

Еще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито. Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врачаЕще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито.

Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.

Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации

Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендацииНо я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32126 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2553 раз. Подякували: 3750 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 13:21 Vorlon написав: keep

Я бы десятой дорогой обошёл стоматологию, у которой нет терминала и оплату предлагают выполнять на карту



Мне такие давно не встречались... Я бы десятой дорогой обошёл стоматологию, у которой нет терминала и оплату предлагают выполнять на картуМне такие давно не встречались...

Да полно.

Недавно делал в МК на Мира - терминал вроде есть, "не работает". Друг делал в МК на Анголенко - сказал, что там карту приняли.



А в основном - про терминал и не слышали. В случае чего - не то, что вопрос с деньгами решить невозможно, - тяжело будет доказать, что вообще там был. Да полно.Недавно делал в МК на Мира - терминал вроде есть, "не работает". Друг делал в МК на Анголенко - сказал, что там карту приняли.А в основном - про терминал и не слышали. В случае чего - не то, что вопрос с деньгами решить невозможно, - тяжело будет доказать, что вообще там был. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12166 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7059 раз. Подякували: 3215 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 13:23 ol_zy написав: Зачем? Если нет счета, то даже не ФОП скорее всего. Типа самозайнята особа, а проверяющим он зубы бесплатно лечит... Зачем? Если нет счета, то даже не ФОП скорее всего. Типа самозайнята особа, а проверяющим он зубы бесплатно лечит...

Печально, но судя по всему - так и есть



Медицина у нас на уровне "гаражных СТО" Печально, но судя по всему - так и естьМедицина у нас на уровне "гаражных СТО" Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 09 сер, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12166 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7059 раз. Подякували: 3215 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 13:24 Вкладчик1234 написав: Недавно делал в МК на Мира - терминал вроде есть, "не работает". Недавно делал в МК на Мира - терминал вроде есть, "не работает".

Через дорогу Vidnova с терминалом И я бы поступил, как описал - приду заплачу когда заработает. Их надо учить!



Вкладчик1234 написав: Да полно. Да полно.

Возможно. Только меня такие "шарашкины конторы" уже не интересуют от слова вообще.



P.S. Сколько раз такое "не работает" на поверку оказывалось нежеланием прокатывать карту Через дорогу Vidnova с терминаломИ я бы поступил, как описал - приду заплачу когда заработает. Их надо учить!Возможно. Только меня такие "шарашкины конторы" уже не интересуют от слова вообще.P.S. Сколько раз такое "не работает" на поверку оказывалось нежеланием прокатывать карту Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 09 сер, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз. Vorlon Повідомлень: 8772 З нами з: 14.06.13 Подякував: 427 раз. Подякували: 918 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 13:34 Подскажите, если я закончившуюся долларовую универсалку перевыпущу в цифровом виде, её можно будет пополнять в терминале без комиссии? Как это физически осуществлять? Оно само поймёт, что я не могу эту карту физически вставить в приёмник, и не возьмёт комиссию как за пополнение без присутствия карты? M-Audio Повідомлень: 1793 З нами з: 23.03.11 Подякував: 308 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 13:45 clientage написав: Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.

Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации

Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендацииНо я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам



В следующий раз тогда вы к нему не попадёте на приём.

С учётом того, что цены у этого стоматолога из-за отсутствия терминала, бухгалтера и хозяина, которому стоит отдавать прибыль, ниже минимум процентов на 30 от средних по району, ваше место будет занято другими желающими.

Опыт работы у него более 30 лет в Институте стоматологии, работает в своей выкупленной фасадной квартире не в центре города, ФОП второй группы, все лицензии на видном месте.

Рекламы не даёт, даже вывески нет у кабинета, просто выходная дверь. На вопрос чего вывеску не сделаете, долго смеялся, зачем оно мне надо, работаю с утра до вечера без всяких вывесок. В следующий раз тогда вы к нему не попадёте на приём.С учётом того, что цены у этого стоматолога из-за отсутствия терминала, бухгалтера и хозяина, которому стоит отдавать прибыль, ниже минимум процентов на 30 от средних по району, ваше место будет занято другими желающими.Опыт работы у него более 30 лет в Институте стоматологии, работает в своей выкупленной фасадной квартире не в центре города, ФОП второй группы, все лицензии на видном месте.Рекламы не даёт, даже вывески нет у кабинета, просто выходная дверь. На вопрос чего вывеску не сделаете, долго смеялся, зачем оно мне надо, работаю с утра до вечера без всяких вывесок. freeze 4 Повідомлень: 17900 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4340 раз. Подякували: 7029 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 8648864986508651 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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