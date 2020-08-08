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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:05
clientage написав: freeze написав: Vorlon написав:keep
Я бы десятой дорогой обошёл стоматологию, у которой нет терминала и оплату предлагают выполнять на карту
Мне такие давно не встречались...
У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.
Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента
Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р
Зачем? Если нет счета, то даже не ФОП скорее всего. Типа самозайнята особа, а проверяющим он зубы бесплатно лечит...
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:13
freeze написав:
Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача
Одно другому не мешает. Но у меня вызывают серьёзные сомнения такие мегаспециалисты, которые работают одни. Если он заболеет, в отпуск уйдёт или вопрос не его специализации, то что делать? Да ну нафиг такие кабинеты!
Год назад сменил стоматологическую клинику по совету коллеги и не пожалел. Уже по-моему писал - в конце прошлого года перелечивал зубные каналы под микроскопом. Суммы серьёзные. А у них как раз закончились лимиты на оплату по одному из ФОПов, где стоял терминал. После выполнения работ спросил когда подъехать для оплаты именно картой. Ушёл без оплаты. А через несколько дней приехал и оплатил. Никто и не подумал качать права про наличку
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 09 сер, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:15
freeze написав: clientage написав: freeze написав:
У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.
Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента
Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р
Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача
Еще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито.
Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.
Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации
Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:21
Vorlon написав:keep
Я бы десятой дорогой обошёл стоматологию, у которой нет терминала и оплату предлагают выполнять на карту
Мне такие давно не встречались...
Да полно.
Недавно делал в МК на Мира - терминал вроде есть, "не работает". Друг делал в МК на Анголенко - сказал, что там карту приняли.
А в основном - про терминал и не слышали. В случае чего - не то, что вопрос с деньгами решить невозможно, - тяжело будет доказать, что вообще там был.
Украина - богатая страна!
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:23
ol_zy написав:
Зачем? Если нет счета, то даже не ФОП скорее всего. Типа самозайнята особа, а проверяющим он зубы бесплатно лечит...
Печально, но судя по всему - так и есть
Медицина у нас на уровне "гаражных СТО"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Нед 09 сер, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:24
Вкладчик1234 написав:
Недавно делал в МК на Мира - терминал вроде есть, "не работает".
Через дорогу Vidnova с терминалом
И я бы поступил, как описал - приду заплачу когда заработает. Их надо учить!
Вкладчик1234 написав:
Да полно.
Возможно. Только меня такие "шарашкины конторы" уже не интересуют от слова вообще.
P.S. Сколько раз такое "не работает" на поверку оказывалось нежеланием прокатывать карту
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 09 сер, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:34
Подскажите, если я закончившуюся долларовую универсалку перевыпущу в цифровом виде, её можно будет пополнять в терминале без комиссии? Как это физически осуществлять? Оно само поймёт, что я не могу эту карту физически вставить в приёмник, и не возьмёт комиссию как за пополнение без присутствия карты?
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Додано: Нед 09 сер, 2020 13:45
clientage написав:
Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.
Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации
Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам
В следующий раз тогда вы к нему не попадёте на приём.
С учётом того, что цены у этого стоматолога из-за отсутствия терминала, бухгалтера и хозяина, которому стоит отдавать прибыль, ниже минимум процентов на 30 от средних по району, ваше место будет занято другими желающими.
Опыт работы у него более 30 лет в Институте стоматологии, работает в своей выкупленной фасадной квартире не в центре города, ФОП второй группы, все лицензии на видном месте.
Рекламы не даёт, даже вывески нет у кабинета, просто выходная дверь. На вопрос чего вывеску не сделаете, долго смеялся, зачем оно мне надо, работаю с утра до вечера без всяких вывесок.
У всех разные приоритеты, один хочет качественную пломбу с гарантией, другой хочет только оплатить через терминал, третий хочет чтобы главное недорого, четвёртый хочет, чтобы было удобно, например, записаться именно на завтра на вечер.
На практике, это все желания никогда не совпадают. У каждого свой сегмент рынка.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 14:14
freeze написав: clientage написав:
Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.
Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации
Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам
В следующий раз тогда вы к нему не попадёте на приём.
С учётом того, что цены у этого стоматолога из-за отсутствия терминала, бухгалтера и хозяина, которому стоит отдавать прибыль, ниже минимум процентов на 30 от средних по району, ваше место будет занято другими желающими.
Опыт работы у него более 30 лет в Институте стоматологии, работает в своей выкупленной фасадной квартире не в центре города, ФОП второй группы, все лицензии на видном месте.
Рекламы не даёт, даже вывески нет у кабинета, просто выходная дверь. На вопрос чего вывеску не сделаете, долго смеялся, зачем оно мне надо, работаю с утра до вечера без всяких вывесок.
Ну вы ж понимаете, шо палка то о двух концах: я к нему не попаду, а он меня не обслужит - денех моих не получит. Ну не все ж коту масленница. Должно быть и взаимоуважение.
Ведь он, по сути дела, мне предлагает обналичить кредитку под 4%, и не получить подтверждающих док-ов на обслуживание, на гарантию, предлагая за это типаскидку в 30%, в которой я тож сильно то сомневаюсь, т.к. я не мониторил рынок перед приходом к нему, т.к. и это стоит моих денег и знаний
Даа, рекомендации/отзывы оч. важны, но вот отношение к клиенту, его труду тож о чем-то и говорит
Мне вот интерестно: а если бы я был готов заплатить ему +30%, но картой, то он достал бы ПОС из под стола?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 09 сер, 2020 14:18
clientage написав:
Ну вы ж понимаете, шо палка то о двух концах: я к нему не попаду, а он меня не обслужит - денех моих не получит.
Вы получите обслуживание в другом месте дороже на 30 процентов, он обслужит другого клиента. Все умеют считать деньги, или почти все )))
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