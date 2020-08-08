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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8649865086518652
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:20

freeze
Ещё раз: он в отпуск никогда не ходит и не болеет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:43

  freeze написав:У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.

Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента :(
Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р :evil:[/quote]Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача
Еще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито.[/quote]
Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.
Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации :wink:
Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам :idea: :lol:[/quote]
В Киеве на авторынке Перова,очередь больше где стоят посы,которые в свою очередь стоят денег,сегодня на СТО где тоже есть пос мне нарисовали на одних запчастях четыре минималки,на базаре вышло на посе дешевле , зато со своими материалами на том же СТО нашли еще причину по которой у Клиента выгодно слямзить деньги. Так что отдам предпочтение налу,за адекватную цену. Вот кто знает сколько в Альфа фопу на 2-ой категории выйдет обслуживание поса?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:08

Re: Приватбанк

  keep написав:а в П24 с привязанной своей карты (альфы например) кидать сразу на чужую универсалку - нет коммиса?
Кидал со своих карт других банков на свою Уни — комиссии не было. И при такой операции я квитанцию не смотрел.

Если с карты другого банка делать платёж по реквизитам, то банк это делает в две операции. Сначала идёт перевод денежных средств на транзитный Привата, потом оплата платежа с транзитники.
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MASolomko
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  #<1 ... 8649865086518652
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