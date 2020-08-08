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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8649865086518652 Додано: Нед 09 сер, 2020 14:20 freeze

Ещё раз: он в отпуск никогда не ходит и не болеет? Vorlon Повідомлень: 8774 З нами з: 14.06.13 Подякував: 427 раз. Подякували: 919 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 15:43 freeze написав: У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае. У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.

Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента

Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р [/quote]Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача

Еще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито.[/quote]

Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.

Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации

Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам [/quote]

В Киеве на авторынке Перова,очередь больше где стоят посы,которые в свою очередь стоят денег,сегодня на СТО где тоже есть пос мне нарисовали на одних запчастях четыре минималки,на базаре вышло на посе дешевле , зато со своими материалами на том же СТО нашли еще причину по которой у Клиента выгодно слямзить деньги. Так что отдам предпочтение налу,за адекватную цену. Вот кто знает сколько в Альфа фопу на 2-ой категории выйдет обслуживание поса? Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиентаНу разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р[/quote]Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врачаЕще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито.[/quote]Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендацииНо я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам[/quote]В Киеве на авторынке Перова,очередь больше где стоят посы,которые в свою очередь стоят денег,сегодня на СТО где тоже есть пос мне нарисовали на одних запчастях четыре минималки,на базаре вышло на посе дешевле , зато со своими материалами на том же СТО нашли еще причину по которой у Клиента выгодно слямзить деньги. Так что отдам предпочтение налу,за адекватную цену. Вот кто знает сколько в Альфа фопу на 2-ой категории выйдет обслуживание поса? никому не верю sens

Повідомлень: 12353 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 16:08 Re: Приватбанк keep написав: а в П24 с привязанной своей карты (альфы например) кидать сразу на чужую универсалку - нет коммиса? а в П24 с привязанной своей карты (альфы например) кидать сразу на чужую универсалку - нет коммиса? Кидал со своих карт других банков на свою Уни — комиссии не было. И при такой операции я квитанцию не смотрел.



Если с карты другого банка делать платёж по реквизитам, то банк это делает в две операции. Сначала идёт перевод денежных средств на транзитный Привата, потом оплата платежа с транзитники. Кидал со своих карт других банков на свою Уни — комиссии не было. И при такой операции я квитанцию не смотрел.Если с карты другого банка делать платёж по реквизитам, то банк это делает в две операции. Сначала идёт перевод денежных средств на транзитный Привата, потом оплата платежа с транзитники.

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Повідомлень: 2243 З нами з: 08.03.18 Подякував: 185 раз. Подякували: 308 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8649865086518652 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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