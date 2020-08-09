freeze
Ещё раз: он в отпуск никогда не ходит и не болеет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 15:43
Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента
Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р [/quote]Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача
Еще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито.[/quote]
Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.
Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации
Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам [/quote]
В Киеве на авторынке Перова,очередь больше где стоят посы,которые в свою очередь стоят денег,сегодня на СТО где тоже есть пос мне нарисовали на одних запчастях четыре минималки,на базаре вышло на посе дешевле , зато со своими материалами на том же СТО нашли еще причину по которой у Клиента выгодно слямзить деньги. Так что отдам предпочтение налу,за адекватную цену. Вот кто знает сколько в Альфа фопу на 2-ой категории выйдет обслуживание поса?
никому не верю
Додано: Нед 09 сер, 2020 16:08
Re: Приватбанк
Кидал со своих карт других банков на свою Уни — комиссии не было. И при такой операции я квитанцию не смотрел.
Если с карты другого банка делать платёж по реквизитам, то банк это делает в две операции. Сначала идёт перевод денежных средств на транзитный Привата, потом оплата платежа с транзитники.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:06
Підкажіть, будб-ласка:
переказував кошти з картки "Акордбанку" на картку "Приватбанку" (оплата за товар). Пeреказ виконував на сайті "Приватбанку", в п'ятницю близько 21 години, після виконання переказу на украгі було повідомлення, що платіж надійшов в обробку. Але жодних платіжних даних (наприклад, коду транзакції) не було.
Коли слід очікувати надходження коштів на картку одержувача?
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:19
Re: Приватбанк
что это?
вы на этом сайте платили?
так это не оплата за товар, а мгновенный частный перевод на карту
по идее, деньги сразу приходят
В чаво пишут:
Перевод будет зачислен в течение 15 минут, в некоторых случаях до 3 дней (время зависит от типа карты получателя).
По переводу на карту ПриватБанка квитанция доступна в Приват24 –> «Услуги» –> «Сервис квитанций» (тут мне самому не понятно)
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:40
С "карты на карту" ходит за секунды
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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