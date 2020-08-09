RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8649865086518652
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:20

freeze
Ещё раз: он в отпуск никогда не ходит и не болеет?
Vorlon
 
Повідомлень: 8776
З нами з: 14.06.13
Подякував: 427 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:43

  freeze написав:У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.

Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента :(
Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р :evil:[/quote]Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача
Еще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито.[/quote]
Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.
Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации :wink:
Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам :idea: :lol:[/quote]
В Киеве на авторынке Перова,очередь больше где стоят посы,которые в свою очередь стоят денег,сегодня на СТО где тоже есть пос мне нарисовали на одних запчастях четыре минималки,на базаре вышло на посе дешевле , зато со своими материалами на том же СТО нашли еще причину по которой у Клиента выгодно слямзить деньги. Так что отдам предпочтение налу,за адекватную цену. Вот кто знает сколько в Альфа фопу на 2-ой категории выйдет обслуживание поса?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12355
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:08

Re: Приватбанк

  keep написав:а в П24 с привязанной своей карты (альфы например) кидать сразу на чужую универсалку - нет коммиса?
Кидал со своих карт других банков на свою Уни — комиссии не было. И при такой операции я квитанцию не смотрел.

Если с карты другого банка делать платёж по реквизитам, то банк это делает в две операции. Сначала идёт перевод денежных средств на транзитный Привата, потом оплата платежа с транзитники.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 08.03.18
Подякував: 185 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:06

Підкажіть, будб-ласка:
переказував кошти з картки "Акордбанку" на картку "Приватбанку" (оплата за товар). Пeреказ виконував на сайті "Приватбанку", в п'ятницю близько 21 години, після виконання переказу на украгі було повідомлення, що платіж надійшов в обробку. Але жодних платіжних даних (наприклад, коду транзакції) не було.
Коли слід очікувати надходження коштів на картку одержувача?
asteriks
 
Повідомлень: 48
З нами з: 29.02.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:19

Re: Приватбанк

  asteriks написав:украгі

что это?

вы на этом сайте платили? https://privatbank.ua/ru/sendmoney
так это не оплата за товар, а мгновенный частный перевод на карту
по идее, деньги сразу приходят

В чаво пишут:
Перевод будет зачислен в течение 15 минут, в некоторых случаях до 3 дней (время зависит от типа карты получателя).
По переводу на карту ПриватБанка квитанция доступна в Приват24 –> «Услуги» –> «Сервис квитанций» (тут мне самому не понятно)
Bosstone
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 21.04.10
Подякував: 626 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:40

  asteriks написав:Підкажіть, будб-ласка:
переказував кошти з картки "Акордбанку" на картку "Приватбанку" (оплата за товар). Пeреказ виконував на сайті "Приватбанку", в п'ятницю близько 21 години, після виконання переказу на украгі було повідомлення, що платіж надійшов в обробку. Але жодних платіжних даних (наприклад, коду транзакції) не було.
Коли слід очікувати надходження коштів на картку одержувача?

С "карты на карту" ходит за секунды
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12170
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7061 раз.
Подякували: 3218 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:51

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Оно само поймёт, что я не могу эту карту физически вставить в приёмник, и не возьмёт комиссию как за пополнение без присутствия карты?

Авторизуйтесь в тумбе любой другой своей картой привата.
Без авторизации, комис будет конечно.
Kalgan
 
Повідомлень: 450
З нами з: 02.01.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:28

  Kalgan написав:
  M-Audio написав:Оно само поймёт, что я не могу эту карту физически вставить в приёмник, и не возьмёт комиссию как за пополнение без присутствия карты?

Авторизуйтесь в тумбе любой другой своей картой привата.
Без авторизации, комис будет конечно.

Так с авторизацией пополнение другой карты ведь тоже с комиссией? Без комиссии только если тыкнуть этой картой в терминал. Или нет?

Я, собственно, вспомнил про ПВ, и закинул через него. Так точно без комиссии.
M-Audio
 
Повідомлень: 1794
З нами з: 23.03.11
Подякував: 308 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:50

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Так с авторизацией пополнение другой карты ведь тоже с комиссией? Без комиссии только если тыкнуть этой картой в терминал. Или нет?

Пополняю интернет карты (свои). Авторизуюсь кредиткой, иногда КДВ. Комиса не было ни разу.
Kalgan
 
Повідомлень: 450
З нами з: 02.01.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8649865086518652
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.