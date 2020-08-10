Додано: Нед 09 сер, 2020 15:43

freeze написав: У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае. У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.

Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиентаНу разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р[/quote]Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врачаЕще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито.[/quote]Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендацииНо я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам[/quote]В Киеве на авторынке Перова,очередь больше где стоят посы,которые в свою очередь стоят денег,сегодня на СТО где тоже есть пос мне нарисовали на одних запчастях четыре минималки,на базаре вышло на посе дешевле , зато со своими материалами на том же СТО нашли еще причину по которой у Клиента выгодно слямзить деньги. Так что отдам предпочтение налу,за адекватную цену. Вот кто знает сколько в Альфа фопу на 2-ой категории выйдет обслуживание поса?