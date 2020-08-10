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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8649865086518652
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:20

freeze
Ещё раз: он в отпуск никогда не ходит и не болеет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:43

  freeze написав:У моего стоматолога частный свой кабинет, нет терминала, и даже на карточку не принимает, очередь на две недели вперед, это в лучшем случае.

Все равно -- шаромыжник. Не уважает он клиента :(
Ну разве шо просто не кумекает в финансах, но у него ж есть парочка ассистентов и бухг-р :evil:[/quote]Вы что на полном серьезе думаете, что главное в стоматологии это терминал, а не мастерство врача
Еще раз предлагаю осмыслить фразу - Очередь на прием в лучшем случае через две недели, раньше попасть не возможно, все забито.[/quote]
Я думаю, что этот чел не уважает именно мой труд. Вот и все.
Возможно я к нему и пойду на приём, особенно по вашей рекомендации :wink:
Но я ему скажу о своем отношении к такому его отношению к моим деньгам :idea: :lol:[/quote]
В Киеве на авторынке Перова,очередь больше где стоят посы,которые в свою очередь стоят денег,сегодня на СТО где тоже есть пос мне нарисовали на одних запчастях четыре минималки,на базаре вышло на посе дешевле , зато со своими материалами на том же СТО нашли еще причину по которой у Клиента выгодно слямзить деньги. Так что отдам предпочтение налу,за адекватную цену. Вот кто знает сколько в Альфа фопу на 2-ой категории выйдет обслуживание поса?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:08

Re: Приватбанк

  keep написав:а в П24 с привязанной своей карты (альфы например) кидать сразу на чужую универсалку - нет коммиса?
Кидал со своих карт других банков на свою Уни — комиссии не было. И при такой операции я квитанцию не смотрел.

Если с карты другого банка делать платёж по реквизитам, то банк это делает в две операции. Сначала идёт перевод денежных средств на транзитный Привата, потом оплата платежа с транзитники.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:06

Підкажіть, будб-ласка:
переказував кошти з картки "Акордбанку" на картку "Приватбанку" (оплата за товар). Пeреказ виконував на сайті "Приватбанку", в п'ятницю близько 21 години, після виконання переказу на украгі було повідомлення, що платіж надійшов в обробку. Але жодних платіжних даних (наприклад, коду транзакції) не було.
Коли слід очікувати надходження коштів на картку одержувача?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:19

Re: Приватбанк

  asteriks написав:украгі

что это?

вы на этом сайте платили? https://privatbank.ua/ru/sendmoney
так это не оплата за товар, а мгновенный частный перевод на карту
по идее, деньги сразу приходят

В чаво пишут:
Перевод будет зачислен в течение 15 минут, в некоторых случаях до 3 дней (время зависит от типа карты получателя).
По переводу на карту ПриватБанка квитанция доступна в Приват24 –> «Услуги» –> «Сервис квитанций» (тут мне самому не понятно)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:40

  asteriks написав:Підкажіть, будб-ласка:
переказував кошти з картки "Акордбанку" на картку "Приватбанку" (оплата за товар). Пeреказ виконував на сайті "Приватбанку", в п'ятницю близько 21 години, після виконання переказу на украгі було повідомлення, що платіж надійшов в обробку. Але жодних платіжних даних (наприклад, коду транзакції) не було.
Коли слід очікувати надходження коштів на картку одержувача?

С "карты на карту" ходит за секунды
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:51

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Оно само поймёт, что я не могу эту карту физически вставить в приёмник, и не возьмёт комиссию как за пополнение без присутствия карты?

Авторизуйтесь в тумбе любой другой своей картой привата.
Без авторизации, комис будет конечно.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:28

  Kalgan написав:
  M-Audio написав:Оно само поймёт, что я не могу эту карту физически вставить в приёмник, и не возьмёт комиссию как за пополнение без присутствия карты?

Авторизуйтесь в тумбе любой другой своей картой привата.
Без авторизации, комис будет конечно.

Так с авторизацией пополнение другой карты ведь тоже с комиссией? Без комиссии только если тыкнуть этой картой в терминал. Или нет?

Я, собственно, вспомнил про ПВ, и закинул через него. Так точно без комиссии.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:50

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Так с авторизацией пополнение другой карты ведь тоже с комиссией? Без комиссии только если тыкнуть этой картой в терминал. Или нет?

Пополняю интернет карты (свои). Авторизуюсь кредиткой, иногда КДВ. Комиса не было ни разу.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:47

  Kalgan написав:
  M-Audio написав:Так с авторизацией пополнение другой карты ведь тоже с комиссией? Без комиссии только если тыкнуть этой картой в терминал. Или нет?

Пополняю интернет карты (свои). Авторизуюсь кредиткой, иногда КДВ. Комиса не было ни разу.

Есть один нюанс, если будет какой либо сбой то деньги уйдут на карту по какой авторизировались.
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ruvex
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