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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8650865186528653
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:21

Re: Приватбанк

колеги, виникла необхідність закинути з Моно на картку привату фізособи більше 50К грн

1. Як краще проводити ? СЕП чи п2п ?
2. і чи є обмеження для СЕП ?
3. Які обмеження добові по п2п ?

дуже дякую. Часу досить мало - прошу без посилань в пошук :)

ПС. Не зовсім зрозуміло по полях реквізитів у Моно - їх відповідність привату.
і чи варто розбивати платіж на дві суми, якщо понад 50К ?

Що прописувати в полі Отимувач і ЄДРПОУ ???

Основна вимога - максимально швидкий захід коштів на картковий рахунок Привату
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:45

  stas_rst написав:Що прописувати в полі Отимувач і ЄДРПОУ ???

Если квитанция не нужна, то в поле "получатель" можно писать все что угодно, обычно ставлю название банка и тарифного пакета, в поле "едрпоу" - инн получателя.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:01

Re: Приватбанк

  stas_rst написав:Основна вимога - максимально швидкий захід коштів на картковий рахунок Привату

я бы п2п в таком случае выбрал на 30К + остаток. Можно попробовать сразу на 50К - может и пропустит, но есть сомнения по поводу границы в 49999, хорошо если пропустит, а не заблочит до выяснения
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:02

Bosstone
ol_zy
подякував у карму
вирішив не морочитись з СЕП, бо написали на Моні, що довго ходить, а оплата була майже термінова ... кинув два по < 30 к ... ЗАЛЕТІЛО МОМЕНТОМ!
Усім гарного дня !
stas_rst
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