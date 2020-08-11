колеги, виникла необхідність закинути з Моно на картку привату фізособи більше 50К грн
1. Як краще проводити ? СЕП чи п2п ?
2. і чи є обмеження для СЕП ?
3. Які обмеження добові по п2п ?
дуже дякую. Часу досить мало - прошу без посилань в пошук
ПС. Не зовсім зрозуміло по полях реквізитів у Моно - їх відповідність привату.
і чи варто розбивати платіж на дві суми, якщо понад 50К ?
Що прописувати в полі Отимувач і ЄДРПОУ ???
Основна вимога - максимально швидкий захід коштів на картковий рахунок Привату