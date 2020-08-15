С карты для выплат собственные деньги без комиссии только снимать в банкомате?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 сер, 2020 13:19
С карты для выплат собственные деньги без комиссии только снимать в банкомате?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 13 сер, 2020 13:55
Re: Приватбанк
и в кассе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 сер, 2020 14:01
emeta
а что вы считаете что кроме манисенда нету других вариантов безналичных переводов?
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 13 сер, 2020 18:03
Додано: Чет 13 сер, 2020 22:03
Отправляла 12.08 в 07:37 утра -- зашли 13 Aug 2020 09:57 AM.
Сутки ползли...
Moebius disturbs and consoles.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:55
Колеги, а комусь вже телефонували, щодо виграшу в другому етапі акції
В першому етапі телефонували на наступний день після оголошення переможців, а наразі тиша. Все ж таки два сертифікати краще ніж один )
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Нед 16 сер, 2020 14:15
Re: Приватбанк
А реально ли с универсальной карты воспользоваться кредитными средствами не в качестве какой то оплаты картой, а сделать перевод на свою карту для выплат или вывести на банкомат/кассу?
Додано: Нед 16 сер, 2020 14:29
Evgen, когда-то были такие "перпетум мобиле". Но конечно же банки с ними борются. Да и были они не такими уж простыми (многошаговыми)
До сегодня, если такие темы и дожили, то наверняка стали ещё сложнее, и вряд ли кто-то их раскроет
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 16 сер, 2020 15:06
Вполне реально.
Но не бесплатно )
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