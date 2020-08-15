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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8651865286538654
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 13:19

  Вкладчик1234 написав:
  emeta написав:с карты для выплат перевести деньги сторонним приложением P2P можно без комиссии?

Внешний манисенд за 0,5%


С карты для выплат собственные деньги без комиссии только снимать в банкомате?
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emeta
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 13:55

Re: Приватбанк

и в кассе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 14:01

emeta

а что вы считаете что кроме манисенда нету других вариантов безналичных переводов?
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 18:03

  emeta написав:
  Вкладчик1234 написав:
  emeta написав:с карты для выплат перевести деньги сторонним приложением P2P можно без комиссии?

Внешний манисенд за 0,5%


С карты для выплат собственные деньги без комиссии только снимать в банкомате?

и на кассе некоторых магаз-ов... по 500 за покупку. Сильпо точно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 22:03

  SILVER_UA написав:сейчас все равно на следующий день уходит ?

Отправляла 12.08 в 07:37 утра -- зашли 13 Aug 2020 09:57 AM.
Сутки ползли...
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DIVRC
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:55

Колеги, а комусь вже телефонували, щодо виграшу в другому етапі акції https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... uy-digital ?
В першому етапі телефонували на наступний день після оголошення переможців, а наразі тиша. Все ж таки два сертифікати краще ніж один )
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:15

Re: Приватбанк

А реально ли с универсальной карты воспользоваться кредитными средствами не в качестве какой то оплаты картой, а сделать перевод на свою карту для выплат или вывести на банкомат/кассу?
Evgen
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:29

Evgen, когда-то были такие "перпетум мобиле". Но конечно же банки с ними борются. Да и были они не такими уж простыми (многошаговыми)
До сегодня, если такие темы и дожили, то наверняка стали ещё сложнее, и вряд ли кто-то их раскроет
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 15:06

  Evgen написав:А реально ли с универсальной карты воспользоваться кредитными средствами не в качестве какой то оплаты картой, а сделать перевод на свою карту для выплат или вывести на банкомат/кассу?

Вполне реально.
Но не бесплатно )
mustbe
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