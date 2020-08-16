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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8652865386548655
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 20:19

  uaprofi написав:кстати кто-то пробовал уже приват отправляет СЕПы в субботу и воскресение?

Пробовали, отправляет в понедельник
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:36

Re: Приватбанк

Подскажите, на данный момент на свои средства на карте универсальная начисляется 7% или уже меньше?
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Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:11

  Oktawa написав:Подскажите, на данный момент на свои средства на карте универсальная начисляется 7% или уже меньше?


на сайті банку висить 7%, але багатьом приходило ось таке - http://pb.ua/3022
і мені в тому числі
тому відповідь - залежить :)
6 або 7
+50грн !
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greenozon
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