Пробовали, отправляет в понедельник
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 сер, 2020 20:19
Додано: Пон 17 сер, 2020 08:36
Re: Приватбанк
Подскажите, на данный момент на свои средства на карте универсальная начисляется 7% или уже меньше?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Пон 17 сер, 2020 09:11
на сайті банку висить 7%, але багатьом приходило ось таке -
і мені в тому числі
тому відповідь - залежить
6 або 7
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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