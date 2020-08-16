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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 сер, 2020 20:19
uaprofi написав:
кстати кто-то пробовал уже приват отправляет СЕПы в субботу и воскресение?
Пробовали, отправляет в понедельник
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Bosstone
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Додано: Пон 17 сер, 2020 08:36
Подскажите, на данный момент на свои средства на карте универсальная начисляется 7% или уже меньше?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Oktawa
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Додано: Пон 17 сер, 2020 09:11
Oktawa написав:
Подскажите, на данный момент на свои средства на карте универсальная начисляется 7% или уже меньше?
на сайті банку висить 7%, але багатьом приходило ось таке - http://pb.ua/3022
і мені в тому числі
тому відповідь - залежить
6 або 7
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greenozon
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Додано: Пон 17 сер, 2020 11:29
greenozon написав: Oktawa написав:
Подскажите, на данный момент на свои средства на карте универсальная начисляется 7% или уже меньше?
на сайті банку висить 7%, але багатьом приходило ось таке - http://pb.ua/3022
і мені в тому числі
тому відповідь - залежить
6 або 7
Угуу
Ігорю Валерійовичу! З 01.09.2020 ставка на залишок власних коштів за вашою карткою «Універсальна» становить 6%. pb.ua/3022
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 17 сер, 2020 11:30
Oktawa написав:
Подскажите, на данный момент на свои средства на карте универсальная начисляется 7% или уже меньше?
Лучше бы уже сделали меньше процент и отдавали на ту же карту. С этим бонус+ некуда особо тратить эти деньги. Складируются без толку.
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Evgen
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Додано: Пон 17 сер, 2020 11:38
Evgen
А что, есть люди, которые хранят на Универсальной свои деньги?
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Vorlon
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Додано: Пон 17 сер, 2020 11:57
Vorlon написав:Evgen
А что, есть люди, которые хранят на Универсальной свои деньги?
Лучше на ПВ, там пока 9%... но эт если их ГОД не снимать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 17 сер, 2020 12:06
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velvet
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Додано: Пон 17 сер, 2020 12:23
velvet написав:
Это на копилке так
аа, да. Сорри
На Скарбничке условные 9%, на ПВ - 5% в бумаге, на Уни - будет 6% в фантиках
Отаке многообразие
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 17 сер, 2020 15:04, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:02
clientage написав:
на Ультре
У Вас усе змішалось. Випийте кави.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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