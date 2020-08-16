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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8653865486558656>
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 20:19

  uaprofi написав:кстати кто-то пробовал уже приват отправляет СЕПы в субботу и воскресение?

Пробовали, отправляет в понедельник
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:36

Re: Приватбанк

Подскажите, на данный момент на свои средства на карте универсальная начисляется 7% или уже меньше?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:11

  Oktawa написав:Подскажите, на данный момент на свои средства на карте универсальная начисляется 7% или уже меньше?


на сайті банку висить 7%, але багатьом приходило ось таке - http://pb.ua/3022
і мені в тому числі
тому відповідь - залежить :)
6 або 7
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 11:29

  greenozon написав:
  Oktawa написав:Подскажите, на данный момент на свои средства на карте универсальная начисляется 7% или уже меньше?


на сайті банку висить 7%, але багатьом приходило ось таке - http://pb.ua/3022
і мені в тому числі
тому відповідь - залежить :)
6 або 7
Угуу
Ігорю Валерійовичу! З 01.09.2020 ставка на залишок власних коштів за вашою карткою «Універсальна» становить 6%. pb.ua/3022
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 11:30

Re: Приватбанк

  Oktawa написав:Подскажите, на данный момент на свои средства на карте универсальная начисляется 7% или уже меньше?

Лучше бы уже сделали меньше процент и отдавали на ту же карту. С этим бонус+ некуда особо тратить эти деньги. Складируются без толку.
Evgen
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 11:38

Evgen
А что, есть люди, которые хранят на Универсальной свои деньги?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 11:57

  Vorlon написав:Evgen
А что, есть люди, которые хранят на Универсальной свои деньги?

Лучше на ПВ, там пока 9%... но эт если их ГОД не снимать :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:06

  clientage написав:
  Vorlon написав:Evgen
А что, есть люди, которые хранят на Универсальной свои деньги?

Лучше на ПВ, там пока 9%... но эт если их ГОД не снимать :lol: :lol:

Это на копилке так
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:23

  velvet написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:Evgen
А что, есть люди, которые хранят на Универсальной свои деньги?

Лучше на ПВ, там пока 9%... но эт если их ГОД не снимать :lol: :lol:

Это на копилке так

аа, да. Сорри
На Скарбничке условные 9%, на ПВ - 5% в бумаге, на Уни - будет 6% в фантиках
Отаке многообразие :P
Востаннє редагувалось clientage в Пон 17 сер, 2020 15:04, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:02

  clientage написав:на Ультре

У Вас усе змішалось. Випийте кави.
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