даа, седня шото туго писать получается
пойду посплю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:05
даа, седня шото туго писать получается
пойду посплю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:31
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Додано: Пон 17 сер, 2020 22:51
Думаю таких серед форумчан - одиницi
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Додано: Пон 17 сер, 2020 22:52
Думаю таких серед форумчан - одиницi (якщо взагалi такі є)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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