|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:05
klug написав: clientage написав:
на Ультре
У Вас усе змішалось. Випийте кави.
даа, седня шото туго писать получается
пойду посплю
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32164
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2558 раз.
- Подякували: 3764 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:31
Кешбек-подарунки за онлайн-розрахунки з Mastercard
з 15 серпня 2020 до 13 жовтня 2020
Повертайте 100% коштів, витрачених в Інтернетіhttps://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... -podarunky
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9296
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 612 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:51
Хто бере участь в акції?
Клієнти ПриватБанку –
власники преміальних карток Mastercard (Platinum, World Black Edition, World Elite)
з ІПН.
Думаю таких серед форумчан - одиницi
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:52
DEL
Востаннє редагувалось Alien
в Вів 18 сер, 2020 08:31, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 сер, 2020 08:27
Банк хорош покрытием, т.е терминалами за каждым углом и наличием карт у каждого второго, но терпеть каждый раз эти квесты с подтверждениями уже не в моготу..
-
Distance
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 04.09.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:31
Distance написав:
Банк хорош покрытием, т.е терминалами за каждым углом и наличием карт у каждого второго, но терпеть каждый раз эти квесты с подтверждениями уже не в моготу..
Терминалы IBox тоже почти на каждом углу. На наличие карт примата у людей мне лично пофиг. Похоже кто-то просто придумывает причины пользоваться брендом зелёного дерьма. Зачем себя насиловать?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8840
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 сер, 2020 09:47
Vorlon написав: Distance написав:
Банк хорош покрытием, т.е терминалами за каждым углом и наличием карт у каждого второго, но терпеть каждый раз эти квесты с подтверждениями уже не в моготу..
Терминалы IBox тоже почти на каждом углу. На наличие карт примата у людей мне лично пофиг. Похоже кто-то просто придумывает причины пользоваться брендом зелёного дерьма. Зачем себя насиловать?
Акцией со стейками они зашкварились, так что бренд зелёного дерьма - вполне заслуженный. Но и 15% безналоговых, пока, никто не отменял.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4673
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:48
С..ка стою в очереди уже час вторым. Хочу карту по строку заменить. Что за обслуживание?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 963
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:55
Vorlon написав:
Терминалы IBox тоже почти на каждом углу.
Вот это как раз далеко не везде. У нас в городе две точки с этими терминалами на расстоянии 500м. От моего дома это, к примеру, 15км.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1802
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 сер, 2020 10:58
andreyiskra написав:
С..ка стою в очереди уже час вторым. Хочу карту по строку заменить. Что за обслуживание?
Прямо в П24 сейчас дает перевыпустить (на виртуальную).
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4673
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|