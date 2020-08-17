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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8653865486558656
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:05

  klug написав:
  clientage написав:на Ультре

У Вас усе змішалось. Випийте кави.

:lol:
даа, седня шото туго писать получается
пойду посплю :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:31

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:51

  greenozon написав:Кешбек-подарунки за онлайн-розрахунки з Mastercard
з 15 серпня 2020 до 13 жовтня 2020
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Думаю таких серед форумчан - одиницi
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:52

DEL
Востаннє редагувалось Alien в Вів 18 сер, 2020 08:31, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 08:27

Re: Приватбанк

Банк хорош покрытием, т.е терминалами за каждым углом и наличием карт у каждого второго, но терпеть каждый раз эти квесты с подтверждениями уже не в моготу..
Distance
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:31

  Distance написав:Банк хорош покрытием, т.е терминалами за каждым углом и наличием карт у каждого второго, но терпеть каждый раз эти квесты с подтверждениями уже не в моготу..

Терминалы IBox тоже почти на каждом углу. На наличие карт примата у людей мне лично пофиг. Похоже кто-то просто придумывает причины пользоваться брендом зелёного дерьма. Зачем себя насиловать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:47

  Vorlon написав:
  Distance написав:Банк хорош покрытием, т.е терминалами за каждым углом и наличием карт у каждого второго, но терпеть каждый раз эти квесты с подтверждениями уже не в моготу..

Терминалы IBox тоже почти на каждом углу. На наличие карт примата у людей мне лично пофиг. Похоже кто-то просто придумывает причины пользоваться брендом зелёного дерьма. Зачем себя насиловать?

Акцией со стейками они зашкварились, так что бренд зелёного дерьма - вполне заслуженный. Но и 15% безналоговых, пока, никто не отменял.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:48

Re: Приватбанк

С..ка стою в очереди уже час вторым. Хочу карту по строку заменить. Что за обслуживание?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:55

  Vorlon написав:Терминалы IBox тоже почти на каждом углу.

Вот это как раз далеко не везде. У нас в городе две точки с этими терминалами на расстоянии 500м. От моего дома это, к примеру, 15км.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:58

  andreyiskra написав:С..ка стою в очереди уже час вторым. Хочу карту по строку заменить. Что за обслуживание?

Прямо в П24 сейчас дает перевыпустить (на виртуальную).
wig
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