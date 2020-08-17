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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:09
M-Audio
Может быть от региона страны зависит - вы в каком? У меня в Запорожье полно! Вот Easypay немного тяжелее найти. City24 в чёрных АТБ многих, в том числе 5 минутах ходьбы от меня как дома, так и на работе...
В общем, вопрос замены примата решается легко и непринуждённо в моих краях.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 11:34
Знавці, підкажіть. Батьки оформили пенсійну картку. У відділенні сказали, що для повної активації (окрім банкомату) треба кинути 60₴ на картку і витратити їх. Це ж фейк задля премії працівнику? Чи щось там змінилось?
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andresBeck
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Додано: Вів 18 сер, 2020 11:39
andresBeck написав:
Знавці, підкажіть. Батьки оформили пенсійну картку. У відділенні сказали, що для повної активації (окрім банкомату) треба кинути 60₴ на картку і витратити їх. Це ж фейк задля премії працівнику? Чи щось там змінилось?
Это фейк для премии работнику
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Вів 18 сер, 2020 11:56
andresBeck написав:
Знавці, підкажіть. Батьки оформили пенсійну картку. У відділенні сказали, що для повної активації (окрім банкомату) треба кинути 60₴ на картку і витратити їх. Це ж фейк задля премії працівнику? Чи щось там змінилось?
я смотрю в привате ничего не меняется ))) в плане "активации карты".
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Додано: Вів 18 сер, 2020 11:58
посетитель написав: andresBeck написав:
Знавці, підкажіть. Батьки оформили пенсійну картку. У відділенні сказали, що для повної активації (окрім банкомату) треба кинути 60₴ на картку і витратити їх. Це ж фейк задля премії працівнику? Чи щось там змінилось?
я смотрю в привате ничего не меняется ))) в плане "активации карты".
Раньше помнится 100-200 грн просили. Так что 60 то послабление. )
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Додано: Вів 18 сер, 2020 12:01
andreyiskra написав:
С..ка стою в очереди уже час вторым. Хочу карту по строку заменить. Что за обслуживание?
В мене теж у цьому місяці закінчуються і КДВ, і уні (гривня, по якій обнулили ліміт, та євро) - вирішив нічого вже не перевипускати. Лишаться лише віртуалка та уні-безлімітка - так що я потрохи крокую в сторону виходу
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Вів 18 сер, 2020 12:21
В принципе можно было и не перевыпускать Уни, а юзать виртуалку? А свиртуалки на кокобанк также как с Уни ходит?
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andreyiskra
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Додано: Вів 18 сер, 2020 12:29
andreyiskra написав:
В принципе можно было и не перевыпускать Уни, а юзать виртуалку? А свиртуалки на кокобанк также как с Уни ходит?
Все так же. Сейчас прямо в меню карты можно выбрать перевыпуск, и поставить галочку "Диджитал". Разницы нет, разве что вам надо в наземных магазинах платить без смартфона.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 13:39
andreyiskra написав:
С..ка стою в очереди уже час вторым. Хочу карту по строку заменить. Что за обслуживание?
Попросите менеджера чтоб дал болванку и сами перевыпустите.
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