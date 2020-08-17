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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8654865586568657
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:09

M-Audio
Может быть от региона страны зависит - вы в каком? У меня в Запорожье полно! Вот Easypay немного тяжелее найти. City24 в чёрных АТБ многих, в том числе 5 минутах ходьбы от меня как дома, так и на работе...

В общем, вопрос замены примата решается легко и непринуждённо в моих краях.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:34

Знавці, підкажіть. Батьки оформили пенсійну картку. У відділенні сказали, що для повної активації (окрім банкомату) треба кинути 60₴ на картку і витратити їх. Це ж фейк задля премії працівнику? Чи щось там змінилось?
andresBeck
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:39

  andresBeck написав:Знавці, підкажіть. Батьки оформили пенсійну картку. У відділенні сказали, що для повної активації (окрім банкомату) треба кинути 60₴ на картку і витратити їх. Це ж фейк задля премії працівнику? Чи щось там змінилось?

Это фейк для премии работнику
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:56

  andresBeck написав:Знавці, підкажіть. Батьки оформили пенсійну картку. У відділенні сказали, що для повної активації (окрім банкомату) треба кинути 60₴ на картку і витратити їх. Це ж фейк задля премії працівнику? Чи щось там змінилось?
я смотрю в привате ничего не меняется ))) в плане "активации карты".
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:58

  посетитель написав:
  andresBeck написав:Знавці, підкажіть. Батьки оформили пенсійну картку. У відділенні сказали, що для повної активації (окрім банкомату) треба кинути 60₴ на картку і витратити їх. Це ж фейк задля премії працівнику? Чи щось там змінилось?
я смотрю в привате ничего не меняется ))) в плане "активации карты".

Раньше помнится 100-200 грн просили. Так что 60 то послабление. )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:01

  andreyiskra написав:С..ка стою в очереди уже час вторым. Хочу карту по строку заменить. Что за обслуживание?
В мене теж у цьому місяці закінчуються і КДВ, і уні (гривня, по якій обнулили ліміт, та євро) - вирішив нічого вже не перевипускати. Лишаться лише віртуалка та уні-безлімітка - так що я потрохи крокую в сторону виходу
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:21

Re: Приватбанк

В принципе можно было и не перевыпускать Уни, а юзать виртуалку? А свиртуалки на кокобанк также как с Уни ходит?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:29

  andreyiskra написав:В принципе можно было и не перевыпускать Уни, а юзать виртуалку? А свиртуалки на кокобанк также как с Уни ходит?

Все так же. Сейчас прямо в меню карты можно выбрать перевыпуск, и поставить галочку "Диджитал". Разницы нет, разве что вам надо в наземных магазинах платить без смартфона.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:39

  andreyiskra написав:С..ка стою в очереди уже час вторым. Хочу карту по строку заменить. Что за обслуживание?

Попросите менеджера чтоб дал болванку и сами перевыпустите.
Ferlakur
 
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