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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8655865686578658
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:38

  andreyiskra написав:С..ка стою в очереди уже час вторым. Хочу карту по строку заменить. Что за обслуживание?

Нужно было в любое небольшое отделение в спальном районе, вообщем не центральное. Забыл уже когда в своем первом отделении был, там ничего не изменилось - народу тьма, а в другом тишина и спокойствие.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:57

  demichh написав:Или заказать карту с индивидуальнім дизайном на сайте.Там с патриотическим дизайном курьер бесплатно принесёт.

Киньте ссылку плиз. Не нашел на сайте...
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:29

arkavs https://carddesign.privatbank.ua/
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:19

  Bosstone написав:arkavs https://carddesign.privatbank.ua/

Спасибо. Там и искал. Оказывается надо было сменить категорию карты - "безкоштовна"
arkavs
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