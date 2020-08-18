Нужно было в любое небольшое отделение в спальном районе, вообщем не центральное. Забыл уже когда в своем первом отделении был, там ничего не изменилось - народу тьма, а в другом тишина и спокойствие.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 20:38
Нужно было в любое небольшое отделение в спальном районе, вообщем не центральное. Забыл уже когда в своем первом отделении был, там ничего не изменилось - народу тьма, а в другом тишина и спокойствие.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 20:57
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:29
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:19
Спасибо. Там и искал. Оказывается надо было сменить категорию карты - "безкоштовна"
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