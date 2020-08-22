Flamingo написав:в нексте можно и без привязки карты платить любой картой на тех же условиях (без драконовского комиса). Просто привязанную карту потом невозможно "отвязать"
простите за цитирование старого поста, думаю привязывать ли "чужую" карту в Приват, какие могут быть мотивы не привязывать? - пока вижу только потенциальную опасность утечки данных этой карты с Привата, но ведь и с родного банка карты такая же вероятность утечки данных? у кого какие соображения?
Flamingo написав:в нексте можно и без привязки карты платить любой картой на тех же условиях (без драконовского комиса). Просто привязанную карту потом невозможно "отвязать"
простите за цитирование старого поста, думаю привязывать ли "чужую" карту в Приват, какие могут быть мотивы не привязывать? - пока вижу только потенциальную опасность утечки данных этой карты с Привата, но ведь и с родного банка карты такая же вероятность утечки данных? у кого какие соображения?
Якщо перестанете платити по кредитах, Прихват буде знати, на яких квартирах Вас шукати.
Flamingo написав:Возможно Вы слышали об этой акции "твоя энергонезависимость", которую проводят сейчас облгазы. Не буду судить насколько это выгодно (есть разные прогнозы по цене как бакса так и газа на ближайшие полгода),
В цьому році хтось хоче енергонезалежності?
«4.2.1. Споживач замовляє у Постачальника та попередньо оплачує об’єм (обсяг) природного газу на період з 01 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року (включно) за ціною 3,74999 грн., крім того ПДВ 20% – 0,749998 грн., всього з ПДВ – 4,499988 грн. за 1 метр кубічний, на умовах 100% попередньої оплати у період з 15 серпня до 31 серпня 2020 року (включно). 4.2.2. Споживач замовляє у Постачальника та попередньо оплачує об’єм (обсяг) природного газу на період з 01 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року (включно) за ціною 4,16666 грн., крім того ПДВ 20% – 0,833332 грн., всього з ПДВ – 4,999992 грн. за 1 метр кубічний, на умовах 100% попередньої оплати з 1 вересня до 15 вересня 2020 року (включно). 4.2.3. Споживач замовляє у Постачальника та попередньо оплачує об’єм (обсяг) природного газу на період з 01 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року (включно) за ціною 4,583328 грн., крім того ПДВ 20% – 0,916666 грн., всього з ПДВ – 5,499994 грн. за 1 метр кубічний, на умовах 100% попередньої оплати з 16 вересня до 30 вересня 2020 року (включно).
В цьому році, якщо проплатити у серпні, то більші шанси щось виграти.
Ой+ в этом году условия существенно отличаются, причем не в лучшую сторону ;(. Если в прошлом году у тебя было право выбора - если цена газа ниже чем ты оплатил, то если хочешь платишь деньгами, а если нет теми кубами что ты оплатил в сентябре - сейчас же не зависимо от цены вначале выбираться будут оплаченные тобой кубы. Опять таки - через некст как комуналь по крайней мере сейчас оплатить ничего не дает - только по свободным реквизитам (по крайней мере по моему облгазсбыту так). Из положительного - если бакс после выборов таки стрельнет - то цена может оказаться и весьма кошерной. Хотя насколько я понимаю на эту зиму газ в хранилища закачан по более дешевой цене т.е. наш газовый монополист по любе в хорошем плюсе. Учитывая вышесказанное а также тот факт, что в прошлом году с возвратом не говнили и возвращали довольно быстро - тем у кого большое потребление - можно поиграться и в этом году. Для квартир особого резону ИМХО нету.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0