Додано: Нед 23 сер, 2020 11:30

Ой+ в этом году условия существенно отличаются, причем не в лучшую сторону ;(. Если в прошлом году у тебя было право выбора - если цена газа ниже чем ты оплатил, то если хочешь платишь деньгами, а если нет теми кубами что ты оплатил в сентябре - сейчас же не зависимо от цены вначале выбираться будут оплаченные тобой кубы.

Опять таки - через некст как комуналь по крайней мере сейчас оплатить ничего не дает - только по свободным реквизитам (по крайней мере по моему облгазсбыту так).

Из положительного - если бакс после выборов таки стрельнет - то цена может оказаться и весьма кошерной. Хотя насколько я понимаю на эту зиму газ в хранилища закачан по более дешевой цене т.е. наш газовый монополист по любе в хорошем плюсе.

Учитывая вышесказанное а также тот факт, что в прошлом году с возвратом не говнили и возвращали довольно быстро - тем у кого большое потребление - можно поиграться и в этом году. Для квартир особого резону ИМХО нету.