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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8656865786588659
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:46

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Из положительного - если бакс после выборов таки стрельнет - то цена может оказаться и весьма кошерной.


Минулого року пропонували нижчу ціну влітку?
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:52

Ой+ в прошлом году однозначно цена была выше - почти 6000 грн. за 1000 кубов. Но в прошлом году была опасность что не договорятся с "северянами" поэтому это как бы стимулировало. Сейчас все по другому - другие цены - другие риски
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:05

Flamingo Я про те, що в серпні 4,5 грн/м, а вже перша половина вересня - 5 грн/м, друга - 5,5 грн/м по цій же акції.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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  #<1 ... 8656865786588659
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