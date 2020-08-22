Минулого року пропонували нижчу ціну влітку?
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Додано: Нед 23 сер, 2020 13:46
Re: Приватбанк
Минулого року пропонували нижчу ціну влітку?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 23 сер, 2020 13:52
Ой+ в прошлом году однозначно цена была выше - почти 6000 грн. за 1000 кубов. Но в прошлом году была опасность что не договорятся с "северянами" поэтому это как бы стимулировало. Сейчас все по другому - другие цены - другие риски
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Додано: Нед 23 сер, 2020 14:05
Flamingo Я про те, що в серпні 4,5 грн/м, а вже перша половина вересня - 5 грн/м, друга - 5,5 грн/м по цій же акції.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 23 сер, 2020 14:41
А в этом смысле... Нет конечно. Но тогда "загон аленей" базировался на другом - возможный грядущий кризис из-за "северян". Ну и никто не ждал что энергоносители так упадут. Но повторюсь давали право выбора использовать предоплату или нет на случай если цена будет падать. Сейчас загон по типу "заплати в августе дешевле или в сентябре дороже", но в любом случае твоя предоплата будет расходоваться по мере использования газа.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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