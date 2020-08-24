Додано: Пон 24 сер, 2020 19:35

Кстати возвращаясь все к той же "энергонезависимости" - чисто чтобы понять сколько кто возьмет за платеж ввел данные на оплату 1000 кубов (4499,99) в ай-пэе (на него идет переадресация из личного кабинета на 104.юа), портмоне, пэйхабе ну и нексте. По номеру счета ни приват, ни пэйхаб, ни портя - готового шаблона не нашли (оно и понятно счета облгазсбытам только открыли). В итоге комис получился такой:

- рекомендуемый облагзами i-pay - 68 грн. с копейками (тариф я так понял 1,5% от суммы платежа)

- портя - 70 грн. с копейками (тариф 1,5% от суммы + 2 грн. за платеж)

- пэйхаб - 90 грн. ровно (тариф 2% от суммы) - признаков что пройдет как комуналь - не обнаружено;

- некст (он же приват24) - 3 грн. ровно не зависимо от суммы. При этом формируется платеж с признаком "оплата коммунальных платежей" (то есть МСС обещает быть правильным - комуналь).

В общем при всем богатстве выбора - если есть желание поучавствовать в очередной заманухе "твоя энергетическая независимость" и при этом еще и получить кэшбек - то выбор лично мне видится очевидным - приват, если кэшбек не важен - то можно заплатить и чем-то типа Мони, Аллы, Фарса, СоСо и т.п.