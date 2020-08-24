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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8656865786588659
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:46

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Из положительного - если бакс после выборов таки стрельнет - то цена может оказаться и весьма кошерной.


Минулого року пропонували нижчу ціну влітку?
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:52

Ой+ в прошлом году однозначно цена была выше - почти 6000 грн. за 1000 кубов. Но в прошлом году была опасность что не договорятся с "северянами" поэтому это как бы стимулировало. Сейчас все по другому - другие цены - другие риски
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:05

Flamingo Я про те, що в серпні 4,5 грн/м, а вже перша половина вересня - 5 грн/м, друга - 5,5 грн/м по цій же акції.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:41

  Ой+ написав:Flamingo Я про те, що в серпні 4,5 грн/м, а вже перша половина вересня - 5 грн/м, друга - 5,5 грн/м по цій же акції.

А в этом смысле... Нет конечно. Но тогда "загон аленей" базировался на другом - возможный грядущий кризис из-за "северян". Ну и никто не ждал что энергоносители так упадут. Но повторюсь давали право выбора использовать предоплату или нет на случай если цена будет падать. Сейчас загон по типу "заплати в августе дешевле или в сентябре дороже", но в любом случае твоя предоплата будет расходоваться по мере использования газа.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 14:51

Re: Приватбанк

Вэб версия Приват24 стала исключительно украиноязычной. Переключить язык интерфейса уже нельзя.
Т.е. все работало. По опросам 75% клиентов использовали русский при работе в вэб, и теперь его выбрать нельзя. Действительно, мало ли чего хотят клиенты, у нас тут политика!
Ну ладно, приватбанк идет следом за рошеном и макдональдсом. Я оплачивал пару тыс процентов за кредитные средсва. Теперь перейду в другой банк, который не действует в угоду политическому курсу, а думает о клиентах.
maksim_dmitrenko
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 19:35

Кстати возвращаясь все к той же "энергонезависимости" - чисто чтобы понять сколько кто возьмет за платеж ввел данные на оплату 1000 кубов (4499,99) в ай-пэе (на него идет переадресация из личного кабинета на 104.юа), портмоне, пэйхабе ну и нексте. По номеру счета ни приват, ни пэйхаб, ни портя - готового шаблона не нашли (оно и понятно счета облгазсбытам только открыли). В итоге комис получился такой:
- рекомендуемый облагзами i-pay - 68 грн. с копейками (тариф я так понял 1,5% от суммы платежа)
- портя - 70 грн. с копейками (тариф 1,5% от суммы + 2 грн. за платеж)
- пэйхаб - 90 грн. ровно (тариф 2% от суммы) - признаков что пройдет как комуналь - не обнаружено;
- некст (он же приват24) - 3 грн. ровно не зависимо от суммы. При этом формируется платеж с признаком "оплата коммунальных платежей" (то есть МСС обещает быть правильным - комуналь).
В общем при всем богатстве выбора - если есть желание поучавствовать в очередной заманухе "твоя энергетическая независимость" и при этом еще и получить кэшбек - то выбор лично мне видится очевидным - приват, если кэшбек не важен - то можно заплатить и чем-то типа Мони, Аллы, Фарса, СоСо и т.п.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:14

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:В общем при всем богатстве выбора - если есть желание поучавствовать в очередной заманухе "твоя энергетическая независимость" и при этом еще и получить кэшбек - то выбор лично мне видится очевидным - приват


А про який кешбек іде мова, якщо можна поясніть. Я ламав голову як би його отримати, думав може еко задіяти. Рахунок мені сформували на укргазбанк, а номер відрізняється від того, за який іде звична оплата за газ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:41

  Ой+ написав:
А про який кешбек іде мова, якщо можна поясніть...

5% по ньюкард, или 2% по Виике
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 09:46

Flamingo
Ясно, відсутні у наявності, я думав приватівською картою, але там хіба знахожу https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... mbo-oplaty, що малоімовірно. Буду пробувати з еко, може насиплять екобонусів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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