maksim_dmitrenko написав:Вэб версия Приват24 стала исключительно украиноязычной. Переключить язык интерфейса уже нельзя. Т.е. все работало. По опросам 75% клиентов использовали русский при работе в вэб, и теперь его выбрать нельзя. Действительно, мало ли чего хотят клиенты, у нас тут политика! Ну ладно, приватбанк идет следом за рошеном и макдональдсом. Я оплачивал пару тыс процентов за кредитные средсва. Теперь перейду в другой банк, который не действует в угоду политическому курсу, а думает о клиентах.
maksim_dmitrenko написав:Вэб версия Приват24 стала исключительно украиноязычной. Переключить язык интерфейса уже нельзя. Т.е. все работало. По опросам 75% клиентов использовали русский при работе в вэб, и теперь его выбрать нельзя. Действительно, мало ли чего хотят клиенты, у нас тут политика! Ну ладно, приватбанк идет следом за рошеном и макдональдсом. Я оплачивал пару тыс процентов за кредитные средсва. Теперь перейду в другой банк, который не действует в угоду политическому курсу, а думает о клиентах.
есть там русский и английский в самом низу (проскролить до конца) справа.
клятий барига і марадьор винен - по знайомству з керівництвом привата попросив сховати кнопку рузкого єзика подалі ...
maksim_dmitrenko написав:Вэб версия Приват24 стала исключительно украиноязычной. Переключить язык интерфейса уже нельзя. Т.е. все работало. По опросам 75% клиентов использовали русский при работе в вэб, и теперь его выбрать нельзя. Действительно, мало ли чего хотят клиенты, у нас тут политика! Ну ладно, приватбанк идет следом за рошеном и макдональдсом. Я оплачивал пару тыс процентов за кредитные средсва. Теперь перейду в другой банк, который не действует в угоду политическому курсу, а думает о клиентах.
Нажаль це не так, але було б шикарно. В Україні немає людей, які не володіють українською мовою. Тому давно треба лишати українську та англійську.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Никогда не обращал внимания и не запоминал, на каком языке работает приложение. Интересует содержание. Чего и всем желаю. P.S. Хотя нет, с английским пару раз были случаи, когда приходилось уточнять нестандартно переведенные термины. Но это не вина языка.