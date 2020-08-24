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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8657865886598660
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:33

  maksim_dmitrenko написав:Вэб версия Приват24 стала исключительно украиноязычной. Переключить язык интерфейса уже нельзя.
Т.е. все работало. По опросам 75% клиентов использовали русский при работе в вэб, и теперь его выбрать нельзя. Действительно, мало ли чего хотят клиенты, у нас тут политика!
Ну ладно, приватбанк идет следом за рошеном и макдональдсом. Я оплачивал пару тыс процентов за кредитные средсва. Теперь перейду в другой банк, который не действует в угоду политическому курсу, а думает о клиентах.

https://next.privat24.ua/settings/profile
И внизу выбор языка https://prnt.sc/u5eppr
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:35

  ol_zy написав:
  maksim_dmitrenko написав:Вэб версия Приват24 стала исключительно украиноязычной. Переключить язык интерфейса уже нельзя.
Т.е. все работало. По опросам 75% клиентов использовали русский при работе в вэб, и теперь его выбрать нельзя. Действительно, мало ли чего хотят клиенты, у нас тут политика!
Ну ладно, приватбанк идет следом за рошеном и макдональдсом. Я оплачивал пару тыс процентов за кредитные средсва. Теперь перейду в другой банк, который не действует в угоду политическому курсу, а думает о клиентах.

есть там русский и английский в самом низу (проскролить до конца) справа.

клятий барига і марадьор винен - по знайомству з керівництвом привата попросив сховати кнопку рузкого єзика подалі ...
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:44

Re: Приватбанк

Подскажите, кто знает, на какой адрес отсылать письмо в Приватбанк. В интернете я нашла 2 адреса- один г.Киев, это юридический адрес, а второй г.Днепр- для корреспонденции.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:00

  maksim_dmitrenko написав:Вэб версия Приват24 стала исключительно украиноязычной. Переключить язык интерфейса уже нельзя.
Т.е. все работало. По опросам 75% клиентов использовали русский при работе в вэб, и теперь его выбрать нельзя. Действительно, мало ли чего хотят клиенты, у нас тут политика!
Ну ладно, приватбанк идет следом за рошеном и макдональдсом. Я оплачивал пару тыс процентов за кредитные средсва. Теперь перейду в другой банк, который не действует в угоду политическому курсу, а думает о клиентах.

Нажаль це не так, але було б шикарно. В Україні немає людей, які не володіють українською мовою. Тому давно треба лишати українську та англійську.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:07

  Solar_simfi написав:Нажаль це не так, але було б шикарно. В Україні немає людей, які не володіють українською мовою. Тому давно треба лишати українську та англійську.


Это бизнес, а не политика. Цель зарабатывание денег у бизнеса. А не лозунги.
Было бы много людей, которым удобно пользоваться приложением на языке эсперанто, сделали бы на языке эсперанто.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:12

  Solar_simfi написав:Тому давно треба лишати українську та англійську.

Ваше мнение не есть истина в последней инстанции! Вы ещё сами год назад писали здесь на русском...

P.S. "На жаль" в украинском языке пишется раздельно.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 12:50

ramzes4

https://next.privat24.ua/settings/profile
И внизу выбор языка https://prnt.sc/u5eppr
Это для новой бета версии.

Вот разговор
https://clip2net.com/s/48QZ2Kp
Сейчас при входе в приват снова спрашивает, видимо вернули.
maksim_dmitrenko
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:33

  maksim_dmitrenko написав:Это для новой бета версии.

Вот разговор
https://clip2net.com/s/48QZ2Kp
Сейчас при входе в приват снова спрашивает, видимо вернули.

Настройки новой, влияют и на старую. Но как-то криво.
Если из новой перейти обратно в старую, то она отображается на русском
https://prnt.sc/u5hrg0
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:44

Никогда не обращал внимания и не запоминал, на каком языке работает приложение. Интересует содержание. Чего и всем желаю.
P.S. Хотя нет, с английским пару раз были случаи, когда приходилось уточнять нестандартно переведенные термины. Но это не вина языка.
acsir
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