Додано: Вів 25 сер, 2020 11:44

Подскажите, кто знает, на какой адрес отсылать письмо в Приватбанк. В интернете я нашла 2 адреса- один г.Киев, это юридический адрес, а второй г.Днепр- для корреспонденции.

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