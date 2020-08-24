maksim_dmitrenko написав:Вэб версия Приват24 стала исключительно украиноязычной. Переключить язык интерфейса уже нельзя. Т.е. все работало. По опросам 75% клиентов использовали русский при работе в вэб, и теперь его выбрать нельзя. Действительно, мало ли чего хотят клиенты, у нас тут политика! Ну ладно, приватбанк идет следом за рошеном и макдональдсом. Я оплачивал пару тыс процентов за кредитные средсва. Теперь перейду в другой банк, который не действует в угоду политическому курсу, а думает о клиентах.
есть там русский и английский в самом низу (проскролить до конца) справа.
клятий барига і марадьор винен - по знайомству з керівництвом привата попросив сховати кнопку рузкого єзика подалі ...
Никогда не обращал внимания и не запоминал, на каком языке работает приложение. Интересует содержание. Чего и всем желаю. P.S. Хотя нет, с английским пару раз были случаи, когда приходилось уточнять нестандартно переведенные термины. Но это не вина языка.
Если пополнять свою же карту УНИВЕРСАЛЬНУЮ , да при ее наличии, да в кассе отделения - ПОДАТЬ 0,2% рисуется. Подать ввели с 01-07. Кассир дал 2 квитанции , прошел загрядотряды на 3700 (позвоните и оцените ) таки добился правды. Приехали - слазьте. Смотрел на сайте - висит бесплатно. Кассир за комис ни слова.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Flamingo написав:По номеру счета ни приват, ни пэйхаб, ни портя - готового шаблона не нашли (оно и понятно счета облгазсбытам только открыли). В итоге комис получился такой
Також маю проблему з № рахунку. Якщо ввожу ібан, то рахує як бездоговірний платіж і нема куди толком впхати номер особового рахунку. Якщо пошук по номеру особового рахунку, то ібан не той, який в рахунку на "енергонезалежність". А якщо з 104, то там тільки iPay.ua з неслабим комісом. З абанки вроді без комісії і за кредитні, але куди номер особового рахунку впхати?
Flamingo написав:По номеру счета ни приват, ни пэйхаб, ни портя - готового шаблона не нашли (оно и понятно счета облгазсбытам только открыли). В итоге комис получился такой
Також маю проблему з № рахунку. Якщо ввожу ібан, то рахує як бездоговірний платіж і нема куди толком впхати номер особового рахунку. Якщо пошук по номеру особового рахунку, то ібан не той, який в рахунку на "енергонезалежність". А якщо з 104, то там тільки iPay.ua з неслабим комісом. З абанки вроді без комісії і за кредитні, але куди номер особового рахунку впхати?
У реквізитах СЕП лише одне універсальне поле для заповнення довільними даними - призначення платежу. Подивіться, як воно заповнено на ipay чи де Ви знайшли реквізити "на егергонезалежність".
Ой+ там смотрите когда вы формируете счет на оплату на сайте 104.юа - то номер этого счета и есть ваш лицевой в облгазсбыте. То есть я если надумаю его как-то платить то буду тулить в назначение платежа. Там тексовка самого облгазсбыта дЮже наворочено-длинная - включает такую конструкцию "с 1 октября ТЕКУЩЕГО ГОДА по 31 марта СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА" - вот это все сокращается "до с 1.10.20 по 31.03.21" и добавляется "согласно счета №0600******* от 24.08.2021"
UPD. Кстати проверил - приват уже создал шаблон по новому счету облгазсбыта. Номер лицевого счета ввести можно, но мой номер пока не подтягивается - пишет "Коментар від отримувача ТОВ облгаз збут (Плата за газ по акції «Твоя енергонезалежність»): Данные не обнаружены". Думаю если на днях нормально шаблон допилят да еще если и сделают комис 1 грн. - то можно платить
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0